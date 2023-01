“I Migliori danni della nostra vita”: Marco Travaglio fa tappa a Cagliari

Viaggio nella storia recente del Belpaese con Marco Travaglio, protagonista al Teatro Massimo di Cagliari con “I Migliori danni della nostra vita“. Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni per SEIF – Società Editoriale Il Fatto. Due gli appuntamenti: sabato 28 e domenica 29 a partire dalle 20.30

Gli ultimi cinque anni di storia italiana: dal cambiamento alla restaurazione

“I Migliori danni della nostra vita” sbarca in Sardegna. Lo spettacolo coniuga l’umorismo sottile, l’arguzia e la lucida ferocia del moderno pamphlet con la forza caustica e dirompente della satira. Un reportage in grado di far (sor)ridere e pensare.

Con lo stile satirico che gli è proprio, Travaglio racconta gli ultimi cinque anni di storia italiana: «come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani del 2018. Dal cambiamento alla restaurazione, dunque; dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime. Il rovesciamento del governo Conte 2 e l’Italia consegnata all’ammucchiata di Draghi, che ha spianato la strada al ritorno delle vecchie destre riverniciate da nuove dietro il volto di Giorgia Meloni».

Il valore della democrazia nel mondo contemporaneo: le aspettative tradite e le promesse disattese

Attraverso una narrazione appassionata e coinvolgente, viene offerta al pubblico una ricostruzione puntuale di fatti e misfatti. Una sintesi folgorante e ironica sul ruolo e sulla capacità dei “poteri forti” – radicatisi nella politica, nella finanza e nell’informazione – di influenzare l’opinione pubblica.

I Migliori danni della nostra vita si configura, dunque, come un accurato e pungente memorandum delle azioni e delle scelte, delle omissioni, degli intrighi di Palazzo. Ancora, degli inganni e dei tradimenti, nonché delle dichiarazioni d’intenti e dei voltafaccia di una classe di governo impegnata a salvaguardare i propri privilegi piuttosto che preoccuparsi del “bene comune”.

Si delinea un quadro impietoso: la Repubblica democratica italiana in definitiva tradisce quotidianamente la lettera e lo spirito della Costituzione; a conti fatti prevale una corruzione da basso impero, tra infiltrazioni mafiose e “segreti di Stato”. Al suo vertice vi è una “casta” di intoccabili che comprende dinastie imprenditoriali e sedicenti potenze finanziarie.

Prezzo dei biglietti

Platea: 30 euro

Loggione: 20 euro

Prevendite

Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari: via E. De Magistris n°12. Aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00 (per informazioni: 345/4894565; biglietteria@cedacsardegna.it; www.cedacsardegna.it)

via E. De Magistris n°12. Aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00 (per informazioni: 345/4894565; biglietteria@cedacsardegna.it; www.cedacsardegna.it) BoxOffice Sardegna: viale Regina Margherita n°43, Cagliari

viale Regina Margherita n°43, Cagliari Online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/marco-travaglio-i-migliori-danni-della-nostra-vita/197589

Per sconoscere tutte le date del tour, clicca qui