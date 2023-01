“I fiori del male” nuovo singolo di Adriana Spuria

Esce il 13 gennaio 2023 su tutte le piattaforme di streaming e gli stores digitali “I fiori del male” di Adriana Spuria e il relativo video su you tube .

“L’amore e’ seduzione e inganno sei al centro della tela del ragno”sono alcune delle toccanti parole di Gae Capitano nel nuovo singolo dell’artista.

“I fiori del male”

Atmosfere fumose e deliri di un io narcisista intento, attraverso continui giochi di seduzione ,ad esorcizzare la paura dei sentimenti e dell’abbandono, vengono descritte con forza poetica nella frase “E’ un filo d’Arianna il tuo ego sensuale ,ti libera dai labirinti del cuore “.

E ancora “Baudelaire allude nei fiori del male al fascino erotico delle paure “ rivela nel finale che il titolo del brano cita consapevolmente il capolavoro dell’autore francese.

L’Arrangiamento interpreta magistralmente, in un’alternanza di suoni elettronici e analogici, il senso di inquietudine, mentre il videoclip raggiunge lo stesso scopo attraverso volti, sguardi e movimenti di danza in uno slow motion ipnotico.

L’attore che evoca la figura di Giuda ,con una punta di ironia e con grande forza comunicativa, invita al silenzio e a non emettere giudizi, per accompagnare l’altra perla del coautore nel finale “il bacio di Giuda ha un tocco speciale,ti lascia sospeso tra voglia e pudore ,ma qui il giudizio e’ un dettaglio banale…..”

Tre citazioni dunque, il filo d’Arianna ,I fiori del male di Baudelaire e il bacio di Giuda ,tutte e tre sintesi poetiche di una strenua lotta interiore tra il coraggio di manifestarsi appieno e la tendenza a cercare percorsi oscuri, leit motiv della canzone. L’ interpretazione vocale e’ avvolta d un’enfasi che esprime l’intensità, a tratti teatrale, del testo, senza pero’ tralasciare i momenti di sensualita’che descrive.

Link al video su you tube

https://youtu.be/5ZUHjO-oVPs

Composizione e interpretazione

I fiori del male è stata composta e interpretata da Adriana Spuria

L’autore del testo e dell’arrangiamento è Gae Capitano

Il Mastering è di Claudio Giussani

La produzione del brano e del videoclip sono di Adriana Spuria per LaFabbrikaproduzioni

Etichetta :LA Fabbrika Produzioni

Distribuzione :Pirames international

Contatti adrianaspuria@gmail.com

I fiori del male (testo )

Quale scusa inventerò

per non lasciarti andare

che ruolo recitare

L’attrazione tra di noi

è un fatto naturale

e immagini il finale

L’amore è seduzione

e inganno

sei al centro della tela

del ragno

Sorprende

la tua ingenuità

il mio corpo

per cui ti venderesti

anche l‘anima

Tradisci

La tua verità

Con le labbra

rosse come coralli

dell’africa

Quale scusa inventerai

per non lasciarti andare

per non lasciarmi fare

Se ti sfioro cosa fai?

cambi argomento, ridi,

diventi irrazionale

L’amore è come un bacio

inaspettato

pensiero che diventa

peccato

Confessa

la tua vanità

la pelle

che profuma di miele

e di paprika

Confonde

la tua identità

il tuo sguardo

sul mio seno da Venere

impudica

E’un filo d’Arianna il tuo ego sensuale

ti libera dai labirinti del cuore

Badelaurie allude nei “Fiori del Male”

al fascino erotico delle paure

E il bacio di Giuda ha un tocco speciale

ti lascia sospesa tra voglia e pudore

ma qui il giudizio e’ un dettaglio banale

puoi chiudere gli occhi e lasciarti sedurre

dai Fiori del Male ripetere 3 volte

di Adriana Spuria e Gae Capitano

BIOGRAFIA di Adriana Spuria

Adriana Spuria ,cantante autrice/compositrice, comincia a cantare e a scrivere canzoni all’eta’ di 17 anni , mentre con varie formazioni suona in giro per l’italia covers di vari generi spaziando dal jazz al folk dal blues al rock dal funk al pop.

Negli anni 90 lavora sia come autrice melodista che come vocalist per progetti house e dance.

Contemporaneamente la sua attivita’ live si svolge in giro tra Milano Bologna Roma con molti show case acustici chitarra e voce dove prevalentemente suona i suoi brani di allora, tutti in lingua inglese con un sound ed una costruzione lontani dalla melodia italiana di allora.

Nel 1997 partecipa e vince una borsa di studio indetta dalla siae per accedere al corso compositori del Cet (la scuola fondata da Mogol) .

Qui apprende una serie di parametri che caratterizzano il pop italiano di quegli anni e comincia a scrivere canzoni con testi in italiano.

Successivamente nel 1997 firma un contratto di edizioni con la Kromaki music di radio montecarlo e 105 e continua la sua attivita’ live in giro per l’italia.

Il suo marchio di autoproduzione LaFabbrika

Nel 2005 Adriana decide di aprire un suo marchio di autoproduzione LaFabbrika nome derivato dal progetto acustico La Fabbrica dei Sogni che prende il nome da un brano di sua composizione in esso contenuto e da’ qui nasce l’avventura di essere la produttrice di se stessa..

L’ep inedito pero’ di 5 brani in acustico ed in lingua inglese non uscira’ mai e l’artista decidera’ di rinviare il progetto ad un momento futuro.

Adriana decide cosi’ di riportare alla luce la canzone italiana del pop raffinato degli anni 70 del periodo d’oro di Mina e comincia a muoversi in quella direzione, contaminandola con un tocco di indie e di british pop .

L’album “il mio modo di dirti le cose”

Da questa ricerca nasce IL MIO MODO DI DIRTI LE COSE l’album che nel 2011 viene prodotto da LaFabbrika e distribuito online per conto di Pirames.

In esso sono contenuti il singolo Una Donna,che insieme al suo videoclip e’ tra i migliori 30 video indie autoprodotti nei due maggiori premi nazionali , il PVI della discografia ufficiale ed il PIVI del Mei e rimane nella indie music like del Mei al 5 posto per 6 settimane.

Da segnalare pure il singolo NON CREDO il cui videoclip quando esce riscuote tanto successo, arrivando addirittura al terzo posto nelle hit mondiali di you tube a tre giorni dalla pubblicazione,’passando anche su rai uno nella rubrica musicale del tg1 focus di Leonardo Metalli e su studio aperto(mediaset) con un intervista nella rubrica “meno di 30” .

Il 2018 ha visto l’uscita di Senti (Joy). Il singolo, che ha aperto i cantieri al nuovo album in lavorazione.e’ un brano pop fresco ed estivo da ballare e con una melodia che attinge a diversi mondi musicali.

Testo musica e interpretazione dell’artista

L’arrangiamento, interamente realizzato da un’idea di Adriana Spuria, e’ del cantautore Tony Simeone, ed e’interamente elettronico, ad esclusione della chitarra suonata dalla stessa cantautrice.

Il Mix e il Mastering sono a cura di Claudio Giussani ingegnere del suono del Nautilus di Milano

Il 15 settembre 2018 l’artista e’ stata ospite al Caffe’ di RAI UNO esibendosi con SENTI JOY e con il relativo videoclip in cui e’ ritratta tutta la bellezza della sua bellissima citta’, Siracusa,portandola cosi’ nel primo canale nazionale.

L’8 marzo 2020 una settimana prima del lockdown e’ uscito il brano l’ “L’attimo sospeso”in tutti i negozi digitali e le piattaforme di streaming insieme al suo videoclip nel mercato mondiale , riscuotendo un plauso pressoche’ totale da parte di critica e pubblico ,sia per il brano che per il video

Il 16 ottobre 2020 ha pubblicato VeroAmore

il 26 novembre 2021 “Restless” e il 16 giugno 2022 Fragile .Dopo la pubblicazione de “I fiori del male” verra’ pubblicato il nuovo album dell’artista in marzo 2023