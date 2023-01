Guasila, Matteo Porru nominato presidente del Premio Giulio Angioni

GUASILA, FESTIVAL DELL’ALTROVE: MATTEO PORRU PRESIDENTE

DEL PREMIO GIULIO ANGIONI E DIRETTORE ARTISTICO

Guasila, 17 gennaio 2023. – A Guasila l’amministrazione comunale pensa già alla prossima edizione del Premio Letterario dedicato a Giulio Angioni, e al Festival dell’Altrove che è la sua naturale cornice. Il Festival va ormai verso la settima edizione della manifestazione. Un appuntamento ormai consolidato e molto atteso, e per questo l’organizzazione ha fatto le prime nomine.

Matteo Porru, scrittore giovanissimo, classe 2001, che ha all’attivo un importante curriculum, la pubblicazione di diversi romanzi che hanno vinto premi letterari importanti, tra i quali il Campiello, è stato nominato Presidente del Premio Letterario Giulio Angioni e Direttore artistico del Festival dell’Altrove edizione per l’edizione 2023.

advertisement

Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Guasila, rappresentata dalla Sindaca Paola Casula, dall’assessore della Cultura Sergio Angioni e dall’assessora del Turismo Paola Carta.

“Sono molto contento e onorato di poter accompagnare il percorso di crescita di un premio letterario così prestigioso tenendo sempre viva la missione, l’identità, la presenza e l’eredità di Giulio Angioni” ha detto Matteo Porru, accettando l’incarico.

Soddisfatta anche la Sindaca Paola Casula: “Con grande entusiasmo annunciamo l’incarico conferito a Matteo Porru per la direzione del Festival e la presidenza del premio. Il giovane scrittore, ospite più volte ai nostri appuntamenti letterari, è la persona giusta per il nuovo slancio che l’amministrazione intende dare alla kermesse. Innovazione, freschezza e competenza, queste sono le caratteristiche per una formula giusta per una settima edizione che ha già i presupposti per essere estremamente interessante”.