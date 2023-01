Giagoni (Lega): grazie a Salvini per tutela continuità territoriale

Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime il massimo sostegno alla regione Sardegna.

Dario Giagoni, deputato sardo della Lega, ringrazia il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il coraggio con cui difende Alghero.

Roma, 26 gen. – “Grazie all’onore e al coraggio di Salvini che difende Alghero e va avanti con fermezza, alla faccia della burocrazia Ue.

La Sardegna merita una continuità territoriale all’altezza che la colleghi in maniera efficiente con la penisola.

Non esiste alcun motivo tecnico per il quale la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di collegamento Alghero/Roma/Milano non possa essere definita in linea con la disciplina europea in materia.

Siamo certi che il ministro dei Trasporti farà il massimo e non lascerà soli i sardi”.

Dichiara, dunque, il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.

Il problema della continuità territoriale

Continuano le problematiche legate alla continuità territoriale in Sardegna.

E continuano soprattutto le mobilitazioni per salvare l’Aeroporto di Alghero, escluso dalla gara per la continuità territoriale dopo che il bando per collegare lo scalo con Roma e e Milano Linate non è andato a buon fine.

Ma il problema riguarda tutta la regione: sarebbero necessarie pianificazioni strategiche e a lungo termine per porre fine a questa situazione.

