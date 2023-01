Golden Globes, vincono “The Fabelmans” e “Gli spiriti dell’isola”

LOS ANGELES (ITALPRESS) – “Gli Spiriti dell’Isola” e “The Fabelmans” sono i migliori film del 2022 nella categoria commedia e dramma ai Golden Globes. Per la Hollywood Foreign Press Association, Spielberg si aggiudica anche il premio come miglior regista per “The Fabelmans”. “Gli spiriti dell’Isola” di Martin McDonagh trionfa nella categoria comedy/musical conquistando il premio come miglior film, sceneggiatura, migliore attore protagonista con Colin Farrell.

Everything Everywhere All at Once si aggiudica i premi per la migliore attrice in una commedia o musical con Michelle Yeoh e migliore attore non protagonista con Ke Huy Quan. Austin Butler per Elvis e Cate Blanchett per Tar miglior attore e attrice non protagonista in un film drammatico.

Tra le serie tv, House of the Dragon ottiene il premio come miglior drama, Abbott Elementary migliore commedia, The White Lotus la miglior miniserie.A Kevin Costner, per Yellowstone, viene assegnato il riconoscimento di miglior attore protagonista in una serie drammatica.

