Gli effetti del gioco e del betting online sull’economia della Sardegna

In Italia, il gioco e le scommesse online sono più popolari che mai. La Sardegna è ovviamente inclusa in questo trend in costante crescita. Secondo degli studi, infatti, la popolazione dell’isola italiana ama particolarmente tentare la fortuna, soprattutto con giochi casinò come lotterie e poker. Il fenomeno è particolarmente diffuso tra i giovani, che costituiscono più del 16% dei clienti.

L’aumento della popolarità dei casinò digitali nella regione è stato reso possibile soprattutto dalla pandemia. Con le restrizioni, c’è stato uno spostamento di massa su internet, facendo impennare i guadagni degli operatori presenti sul web, inclusi quelli non AAMS. Questo nonostante ci sia stato un calo generale dell’attività legata al betting, in assenza di partite ed eventi sportivi.

Conseguenze economiche del gioco online

Rispetto alla media del denaro giocato in Italia, in Sardegna i valori rimangono sotto quelli di altre regioni. Ciò nonostante, gli incassi registrati dalle sale fisiche e dai casinò in via telematica sono comunque alquanto elevati.

advertisement

Secondo le statistiche, gli italiani hanno speso circa 19.6 miliardi di euro, almeno su piattaforme ADM (ex AAMS). Il settore online traina questa crescita del 22%, con ben 3.7 miliardi spesi. Anche il betting sportivo ha registrato un nuovo aumento post pandemia, il betting è salito infatti dell’89%.

In terra sarda, nello specifico, gli incassi sono passati da circa 2 milioni dai casinò virtuali e centri fisici, ad incassarne 193 milioni. Ben 6% del PIL dell’intera regione, con una differenza tra vincite dei giochi e spese pari a 400 milioni.

Il mercato del gioco d’azzardo dell’isola ha subito dei grandi cambiamenti durante la pandemia da COVID-19. Il calo delle scommesse dovuto all’assenza di eventi ha intaccato poco le attività di gioco in generale. Il 4% dei sardi ha iniziato durante il lockdown, mentre il 74% ha mantenuto le proprie abitudini cambiando solo il mezzo.

La diffusione del gioco d’azzardo virtuale ha portato molti su siti senza approvazione ADM. Questa tendenza continua ancora oggi e, ora più che mai, è importante trovare il posto giusto in cui farlo. Per essere sicuri di rivolgersi solo ad operatori validi, è bene cercare i migliori casinò su siticasinononaams.com, esperti del settore.

L’impatto della pandemia si è visto, in realtà, soprattutto nel tempo passato sulle piattaforme, piuttosto che nelle entrate. Il 12% degli intervistati ha dichiarato di aver trascorso più di 2 ore ininterrotte a tavoli o slot machine virtuali.

Invece, il volume di denaro giocato è rimasto circa lo stesso, con la gran parte di persone che piazzavano piccole puntate.

Riguardo all’occupazione i dati rimangono comunque confortanti, con la maggior parte dei giocatori sardi, circa il 51%, che ha un lavoro stabile.

Il legame con la criminalità organizzata

Un settore dei giochi tanto sviluppato è un bersaglio per la criminalità organizzata. Se una volta tale coinvolgimento era solo nelle sale fisiche illegali, da qualche anno a questa parte, anche il mondo dei giochi online è entrato nel mirino dei clan. I dati parlano di un giro d’affari da ben 80 mld di euro.

Ma il rapporto tra criminalità e gioco d’azzardo in Italia miete altre vittime oltre lo Stato. Il calo di guadagni per gli operatori autorizzati è un problema reale, così come i danni riportati dagli utenti stessi.

Per fortuna, la maggior parte dei casinò ha un sistema di sicurezza che garantisce il contrasto del gioco a scopi illeciti. Provvedimenti del genere esistono sin dai tempi dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, negli anni, sono andati a migliorare.

Lo sviluppo tecnologico permette di verificare le transazioni più facilmente, in modo da eliminare quasi completamente la possibilità di usare il comparto del gioco sul web come metodo per riciclare denaro sporco.

Per stare più sicuri, è sempre meglio fare delle ricerche prima di iscriversi su una qualsiasi piattaforma e inserire informazioni private. In quanto potrebbero essere usate per diverse attività illecite, da un semplice furto di denaro al furto d’identità.

Gli esperti hanno stilato una lista di siti non AAMS sicuri, che propongono offerte interessanti. Ad esempio, qui potete ottenere i bonus dei casinò senza deposito e senza inviare documenti, in totale tranquillità e con 0 rischi.

Recensioni simili permettono di evitare di cadere vittime dei siti falsi creati dai clan. I portali hanno il solo fine di truffare gli utenti, promettendo ingenti vincite. Senza le giuste informazioni, si potrebbe pensare di aver letteralmente vinto la lotteria, con tante offerte vantaggiose. Ma in realtà, si stanno mettendo i propri dati sensibili alla mercé dei clan.

Sembrano siti normali, con tanto di bonus e cataloghi che includono games cash e i giochi migliori sulla piazza. Presentano sezioni per scommesse sportive, estese librerie con sezioni carte, bingo, ecc. Quindi, è sempre bene fare le giuste ricerche pre-registrazione su un portale e fidarsi di esperti del campo.