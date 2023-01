Giampiero Soncini torna al timone dell’IT marine

In Oceanly è AD insieme con Duci. Ai vertici della società di Esa Group che ha acquisito da Arribatec il software Performance

Giampiero Soncini, già ufficiale della Marina Militare Italiana, torna sul ponte di comando.

Oggi la sua nomina ad amministratore delegato di Oceanly è ufficiale. La newco costituita nello scorso dicembre da Esa Group e protagonista dell’acquisito dalla norvegese Arribatec della business unit, già di IB srl, che sviluppa e supporta “Performance”, software dedicato al monitoraggio delle prestazioni delle navi e al controllo delle relative emissioni.

Oceanly avrà due amministratori delegati; a fianco di Soncini, che si occuperà prevalentemente dello sviluppo commerciale e tecnologico legato al prodotto Performance, rimane Gian Enzo Duci. Professore a contratto presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, è titolare del corso “Ship Agency and Management”. E’ amministratore delegato di ESA Group, operatore italiano leader nel settore dello ship management e di Ligustica Maritime, holding armatoriale genovese.

advertisement

È stato invece chiamato a ricoprire il ruolo di general manager, Frederik Learche-Tornoe, con un passato in Maersk Tankers e già con Soncini per alcuni anni in ShipNet e in IB.

Oceanly, che ha tra i suoi principali clienti il gruppo Msc Crociere, ha esordito aggiudicandosi in questo mese, un primo grosso contratto per la fornitura del sistema a 19 LNG Tankers.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui