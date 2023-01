Genoa Shipping Week, VI edizione: le date dell’evento

Si svolgerà fra il 9 e il 15 ottobre 2023 la VI edizione della Genoa Shipping Week. L’anticipazione sulla data è stata fornita dal presidente di Assagenti, Paolo Pessina, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo

La Genoa Shipping Week è un evento biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Una settimana di approfondimenti tecnici rivolti al settore e di eventi divulgativi volti alla promozione della cultura portuale della città ligure: workshop e seminari, open day di storiche realtà portuali, momenti istituzionali, serate di gala ed eventi sportivi per favorire le relazioni e il networking.

La manifestazione è promossa da Assagenti, l’Associazione che rappresenta gli agenti e broker marittimi genovesi. La Shipping Week aveva visto nell’edizione 2021 la partecipazione di oltre 12.000 persone, in rappresentanza di 1500 aziende provenienti da 50 differenti nazioni.

Il 12 ottobre, all’interno dell’edizione 2023, si terrà la Shipbrokers and Shipagents Dinner. Non mancheranno inoltre eventi e manifestazioni ancora in fase di definizione.

