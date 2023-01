Fondazione Oristano e Università di Cagliari insieme per la valorizzazione turistica del territorio

La Fondazione Oristano e il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari hanno avviato un rapporto di collaborazione per la valorizzazione turistica del territorio oristanese.

Il Direttore del Dipartimento SEA Rinaldo Brau e il Presidente della Fondazione Oristano Francesco Deriu hanno sottoscritto questa convenzione. E disciplina le attività di natura didattica e di ricerca da realizzare congiuntamente. Quali seminari e convegni, partecipazione a progetti di ricerca, la condivisione di risultati di ricerca in eventi di divulgazione.

Gli studenti Martina Veronica Leoni, Luisa Liliana Loi, Luca Contu, Lara Vigo e Laura Gungui (originari di vari centri della Sardegna e iscritti al corso universitario di Oristano) hanno illustrato il progetto “L’oristanese: tra acqua e cultura”. Questo si fonda sulla valorizzazione del tema dell’acqua, risorsa fondamentale che contraddistingue il territorio di Oristano fin dall’antichità. Dunque, valori caratterizzanti insieme all’acqua sono l’archeologia, la gastronomia, la sacralità e il benessere. Il percorso, sviluppato sul tema dell’acqua, parte da Oristano e prevede la realizzazione di un itinerario in 5 tappe. Ossia, lo stagno di Santa Giusta, lo stagno di Cabras, il pozzo di Santa Cristina, le terme di Fordongianus e la diga di Santa Chiara sul lago Omodeo.

advertisement

L’itinerario

L’itinerario vuole valorizzare l’acqua, nelle sue diverse manifestazioni presenti all’interno della provincia di Oristano, quale elemento che ha permesso insediamenti umani nel territorio fin dall’antichità. Infatti, l’acqua è l’elemento naturalistico che più di tutti ha caratterizzato e caratterizza paesaggi, cultura e storia di questo territorio. Il percorso è composto da 5 tappe. Dal Sinis al Barigadu, passando per paesaggi lacustri, zone montuose e testimonianze lasciateci da civiltà che prima di noi hanno vissuto questo territorio.

L’itinerario nasce per essere svolto in autonomia. Infatti, in ogni tappa ci saranno dei QR CODE geolocalizzati attraverso i quali verrà descritto il paesaggio e le caratteristiche specifiche del sito.

L’itinerario sarà pubblicato dalla Fondazione Oristano all’interno del sito di promozione turistica www.oristano.info

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui