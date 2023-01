Finalmente! A Pula si pensa anche a Santa Margherita

Pula è uno dei comuni più noti della provincia di Cagliari, grazie al turismo, vero e proprio volano dell’economia locale

Dopo anni nei quali la strada costiera, era divenuta una sorta di colabrodo, grazie a una serie di ampie aree contraddistinte da numerosi tratti d’asfalto erosi ed impraticabili.

Questo stato di abbandono, nel recente passato, ha creato problemi alla circolazione delle autovetture, ma anche a tutti coloro che amano percorrere, questo lungo tratto di strada panoramica, a piedi o in bicicletta.

Adesso, con il “nuovo” sindaco Walter Cabasino, pare che la musica sia cambiata.

Sono finalmente iniziati i lavori, per il rifacimento del manto stradale e per la sistemazione di alcuni tratti costieri, erosi e dissestati dalle mareggiate e da altri agenti atmosferici.

Gli abitanti e i turisti, si augurano che i lavori terminino prima che inizi la stagione estiva. Ciò eviterebbe ulteriori disagi alla circolazione, nel periodo nel quale il traffico aumenta in maniera esponenziale.

Inoltre, si spera, che questo sia solo l’inizio di una serie di interventi, utili alla riqualificazione della costa.

Uno dei punti importanti da affrontare, ad esempio è l’accesso alle spiagge, il vero gioiello e attrazione principale per i turisti.

In alcuni tratti, soprattutto davanti ai tre campeggi che popolano la zona, mancano gli accessi alla spiaggia. Scalette, scivoli per i disabili ecc.

Un intervento non molto costoso, per le casse comunali, ma di fondamentale importanza per i bagnanti, e ancor più, un segno di civiltà che non è mai troppa.