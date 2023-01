Festival di Sanremo sotto shock, da Zelensky a Luxuria: polemiche.

La città di Sanremo è sotto shock. Dopo la notizia della presenza dell’attivista Lgbt Vladimir Luxuria al Festival della Canzone Cristiana che ha scatenato la reazione del mondo cattolico costringendo la stessa Luxuria a ritirarsi, si è aggiunta la notizia che il Presidente ucraino Zelensky sarà in collegamento con Amadeus nel corso della serata conclusiva della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Immediate le reazioni e polemiche da parte del mondo politico. Ma non basta! Infatti, nel contempo, Fabrizio Venturi, ideatore e organizzatore del Festival della Canzone Cristiana, ha rivelato di aver “allacciato rapporti con le Istituzioni ucraine per organizzare anche in Ucraina il Festival della Canzone Cristiana“. L’intento è quello di portare armonia e pace attraverso il canto e la musica cristiana. Protesta di pacifisti e intellettuali per la presenza di Zelensky a Sanremo 2023 Chissà che la pace tra Ucraina e Russia non debba proprio veder sorgere la sua prima scintilla proprio da Sanremo? La musica è destinata a unire popoli e culture e a divenire il riflesso dell’armonia celeste?

Pare di no, infatti, il coordinatore provinciale Cln e membro attivo del collettivo Pecora Nera, Diego Costacurta alla notizia del collegamento di Zelensky al Festival di Sanremo, ha dichiarato:

“Invitiamo tutti i pacifisti d’Italia e non a presenziare ed occupare ogni singolo spazio della città, dove dare corso ad una preghiera in forma sincretica atta ad allontanare qualsivoglia utilizzo, e speculazione, di un’arte così alta come la musica nel promuovere qualsiasi atto solidale verso la guerra. Noi siamo pronti”.

Alla protesta dei pacifisti si è aggiunto un gruppo di intellettuali. Tra questi, Franco Cardini, Carlo Freccero, Joseph Halevi, Moni Ovadia, Paolo Cappelli. In particolare Cappelli ha firmato un manifesto di protesta contro la partecipazione del presidente ucraino al Festival.

Gli attivisti del Movimento Lgbt stanno organizzando una sfilata per le vie del centro di Sanremo per protestare contro le discriminazioni sessuali e omofobe perpetrate dal mondo cattolico che avrebbero invitato Vladimir Luxuria a ritirarsi dal Festival Cristiano.