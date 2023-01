FESTA DEI PARCHI E AREE MARINE PROTETTE DI PUGLIA – HOTEL BELLAVISTA CLUB CAROLI HOTELS – 13/15 GENNAIO 2023

L’ evento, nel corso del quale si susseguiranno incontri e dibattiti con enti e associazioni, nasce con la volontà di diffondere la cultura delle aree naturalistiche, promuovere verso un pubblico ben delineato come avviene la loro corretta fruibilità attraverso le best practices e riuscire a farle sentire più vicine ed accessibili, contrariamente all’immaginario comune che troppo stesso le colloca e le considera realtà distanti e difficili da vivere in modo adeguato.

Raccontare l’opera degli Enti di tutela del territorio e delle Associazioni, così come avverrà nel corso della festa dei parchi e delle aree marine protette, significa dare voce ai protagonisti.

Mettere in contatto i giovani e gli appassionati consente di accellerare il processo di sensibilizzazione necessario alla corretta conservazione del patrimonio naturalistico.