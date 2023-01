Beni per 52 milioni di euro – 640 conti correnti, 52 immobili e 25 auto – sono stati sequestrati in tutta Italia dalla Guardia di finanza di Varese: 65 gli indagati: è emersa la presenza di un’associazione per delinquere che, supportata da professionisti compiacenti, riusciva a creare fittizi crediti Iva.

fsc/gtr