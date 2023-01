“Era l’allodola?” a Ittiri con Daniele Monachella e Carlo Valle

Sabato 4 febbraio sul palcoscenico del Teatro Comunale la fortunata commedia finalista al Roma Comic Off 2018. Meditare e divertirsi? Questo è il problema. Anzi no: con la brillante commedia shakespeariana “Era l’allodola?” si può ridere e riflettere a ritmo serrato viaggiando sul terreno dell’assurdo e dei paradossi della società contemporanea. Attesissima a Ittiri per la nuova stagione culturale promossa da MAB Teatro, la fortunata pièce ideata e interpretata da Daniele Monachella e Carlo Valle andrà in scena sabato 4 febbraio alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Comunale di via XXV luglio. La performance è un’esilarante rivisitazione di alcuni passi del teatro shakespeariano nel costante riferimento al “Romeo e Giulietta”, ma con un testo originale che riesce ad esprimere una sottile analisi dell’oggi e delle sue contraddizioni. Non una semplice parodia quindi, ma una commedia del tutto autentica che in un’ora e dieci di riflessioni conduce lo spettatore in una dimensione comica e sagace di forte intensità emotiva, la stessa che è valsa ail premio di “” alTra i protagonisti, un sedicente(Monachella) “al secolo” William Shakespeare si confronta con il suo analista(Valle) in un irriverente gioco delle parti dove letteratura e amore descrivono la follia, i sentimenti, i vizi e le illogicità più profonde dell’essere umano. Nell’opera originale, il canto dell’allodola annunciava l’arrivo dell’alba e così la fine dell’unica notte d’amore passata insieme da Romeo e Giulietta, segnandone il tragico destino. Tra allusioni evocate con arguzia, la citazione chiave tratta dal repertorio shakespeariano è uno degli interrogativi più ambigui che porterà il protagonista verso il tormentato momento di crisi esistenziale. “Era l’allodola?” è una produzionerealizzata con il contributo dellaBando Arte – Pluriennale “Arte, Attività e Beni Culturali” Musica Classica, Lirica e Prosa 2018 e il patrocinio dell’(Dipartimento di Filosofia) e delloItalian Association of Shakespearean and Early Modern Studies. La stagione culturale attualmente in corso a Ittiri ha già ospitato numerosi spettacoli e personaggi di successo. Tra questidi Zelig con il suo “Buono come il porridge”, il Concerto per chitarra classica didella “” di Londra, il “” di Charles Dickens portato in scena dacon il violoncello di, lacon “Sa duttoressa”, l’anteprima del “”, poiin “C’erano una volta Santa Lucia e la Befana” e infine “” con il premiatissimo “Dopo di che stasera mi butto”., grazie a una collaborazione fattiva condiè possibile incontrare ospiti d’eccezione durante le prove dello spettacolo “Mille” con, che debutterà con una prima al Teatro Massimo di Cagliari all’interno della stagione Cedac. Persu biglietti e abbonamenti contattare i numeri 0799941898 – 3498236007 o inviare un’email a info@mabteatro.com.