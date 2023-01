“Enough of You”: esce il primo singolo di Jas

Una bella notizia per gli amanti del genere pop: ecco a voi Jas, una cantautrice giovane ma che può già vantare un’ottima esperienza in campo musicale

Il testo di “Enough of You” racconta la sensazione di non appartenere mai a nessun mondo, di voler cercare sempre qualcosa di diverso. Parla del desiderio di cercare una versione di se stessi che non ci appartiene, attraverso un’altra persona da cui si è ossessionati.

Il testo parte da un’esperienza personale e dalla volontà di risolvere questo conflitto attraverso la musica, condividendolo con altre persone che si riconoscono nello stesso disagio. Jas ha composto “Enough of You” semplicemente al pianoforte; per l’arrangiamento si è ispirata a Charlotte Cardin. A breve è prevista l’uscita di un video.

La canzone nasce nel 2019 ed è scritta in inglese: questa lingua ha da sempre fatto parte della vita della cantautrice valdostana classe ’95. I suoi riferimenti musicali sono inoltre in larga parte proprio cantanti di lingua inglese (tra gli altri Christina Aguilera, Celine Dion e Billie Holiday).

advertisement

Ascolta “Enouth of You” di Jas su Spotify

Jas: breve biografia della cantautrice

Jas inizia a studiare musica a tre anni. A nove entra all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta. In questo conservatorio studia violino, fisarmonica, pianoforte e si diploma in canto lirico. Da questa solida base classica, inizia il suo percorso nella musica leggera e studia canto moderno con l’insegnante Silvia Chiminelli. Successivamente si trasferisce a Milano dove studia composizione e si perfeziona in pianoforte.

Una curiosità: Jas è appassionata di Yoga e Meditazione. Un percorso di consapevolezza che si interseca con la musica perché, afferma la cantautrice, “Lo Yoga ti porta ad ascoltarti per poter scrivere meglio“.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui