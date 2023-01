È morta Gina Lollobrigida: l’icona dello spettacolo aveva 95 anni.

”La Bersagliera ci ha lasciato. Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio il figlio Milko e suo nipote Dimitri. La famiglia chiede, in questo momento di grande dolore, da parte dei media il massimo rispetto. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito”.

La Bersagliera del cinema italiano si spegne a 95 anni

Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927. La Bersagliera seducente, ma anche la Fata turchina del Pinocchio di Luigi Comencini, ha interpretato tante ragazze (la romana di Zampa, la provinciale di Soldati) e tante donne di fascino (l’Esmeralda del Gobbo Anthony Quinn, la regina di Saba accanto a Yulr Brinner).

Gina Lollobrigida è stata una delle attrici più importanti della sua generazione. Insieme alla rivale Sophia Loren ha contribuito a creare l’immagine della diva italiana che si è saputa trasformare in star internazionale.

La carriera di Gina Lollobrigida, premi e riconoscimenti

Una carriera lunghissima, iniziata con i fotoromanzi da adolescente. Consacrata al cinema e alla televisione, Gina Lollobrigida ha ricevuto tantissimi riconoscimenti. Tra questi, un Golden Globe per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento.

È nominata Cavaliere della Repubblica e nell’ottobre 1996 Accademica onoraria dell’antica Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

Nel ’99 è stata nominata Ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura.

Nel 2016 riceve un David speciale alla carriera dal Presidente Mattarella.

L’incidente al femore

Lo scorso settembre, l’attrice aveva subito un intervento per una frattura del femore. L’incidente era avvenuto a due settimane della tornata elettorale del 25 settembre in cui la Lollobrigida era candidata a Latina al collegio uninominale del Senato e in altre circoscrizioni. La lista ‘Italia sovrana e popolare’ riuniva Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia.

Già quattro anni fa la Lollobrigida era finita in ospedale, proprio per un incidente domestico. In quell’occasione, l’attrice fu dimessa un paio di giorni dopo.