Doppia tappa per il libro “Un giorno all’improvviso” di Giulia giornaliste Sardegna

Il 20 gennaio 2023 doppia tappa per il libro “Un giorno all’improvviso”. Il libro è di Giulia giornaliste Sardegna: il via a Selargius e a Macomer

Tour di presentazione del libro: dove trovarlo

UN GIORNO ALL’IMPROVVISO

I racconti delle donne al tempo del Covid

A cura di Giulia giornaliste Sardegna

VENERDÌ 20 GENNAIO 2023 doppia tappa in Sardegna

SELARGIUS: Aula consiliare del Comune di Selargius – ore 17:30 – Via Istria n. 1

MACOMER: Libreria VerbaVoglio Ubik – ore 19:00 – Via Umberto I, n. 235

Così a Selargius, nella sala consiliare del Comune alle 17.30 e a Macomer alle ore 19.00 alla libreria VerbaVoglio Ubik si parlerà di donne, Covid, di pari dignità, del contrasto ad ogni forma di discriminazione sociale e di quanti senza pregiudizi abbiano voglia di raccontarsi e ascoltare

Prosegue il ciclo di incontri

Prosegue il ciclo di incontri dell’Associazione Giulia giornaliste Sardegna con i Comuni per dialogare con le Amministrazioni locali, ma anche con le comunità. I temi? Quelli sulle pari opportunità e sul rispetto dei diritti delle persone, in occasione della presentazione del libro

“Un giorno all’improvviso – I racconti delle donne al tempo del Covid”.

Due importanti appuntamenti organizzati dall’associazione GIornaliste Unite Libere e Autonome. Questo, per confrontarsi sui temi del mondo del lavoro, della scuola, dei trasporti, delle relazioni sociali; ma anche di come siano state affrontate le difficoltà nel lungo periodo del lockdown dalle donne responsabili dei più svariati settori professionali intervistate da sedici “Giulie”;

Soprattutto, un’occasione per dialogare sui valori e sui principi irrinunciabili per una società fondata sulla legalità e sull’equità. Inoltre, importante il contrasto ad ogni forma di discriminazione sociale, attraverso il dibattito tra amministratori, amministratrici, giornaliste, e la cittadinanza.

Il libro

Il libro, pubblicato da Giulia giornaliste, offre, prima di tutto, un’articolata e pluridisciplinare fonte di riflessione che va via via arricchendosi con le testimonianze raccolte in occasione degli incontri con le diverse comunità.

Ovviamente, si tratta di un’occasione per dare voce, conoscere e ascoltare, scoprire e documentare le problematiche di questi territori. Territori che sono spesso già pesantemente gravati dalla depressione economica e dallo spopolamento.

Tuttavia, è una realtà non solo di donne. Naturalmente, appartiene anche a quanti, senza pregiudizi e discriminazioni, abbiano voglia di raccontarsi ed ascoltare.

“Un giorno all’improvviso” è proprio un libro collettivo a cui hanno collaborato tante giornaliste socie di Giulia Sardegna; infatti, testimonia la forza e la determinazione delle donne. Tuttavia, intende anche recepire altre voci femminili e maschili impegnate a costruire una società sempre più giusta e rispettosa delle differenze e delle identità di genere.

Queste le parole della coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna Susi Ronchi

Sebbene potrebbe anche bastare così, la coordinatrice continua: unire le competenze in uno sforzo comune agevola la strada verso l’affermazione della pari dignità per tutte le persone”.

Interventi e organizzazione

Intervengono a Selargius:

il Sindaco di Selargius, Pierluigi Concu;

l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Oriana Bernardi;

la Coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna, Susi Ronchi;

Daniela Pinna, Giulia Giornaliste;

Alessandra Addari, Giulia giornaliste;

Valeria Aresti, Avvocata;

Anna Maria Maullu, Presidente emerita Associazione Nazionale dirigenti scolastici.

Modera Elsa Pascalis, Giulia giornaliste.

Intervengono a Macomer:

Simonetta selloni, Presidente Assostampa Sardegna;

Giovanna Piras, Dirigente biologa ASL 3 Nuoro;

Rossana Salis, Presidente coop. Luoghi Comuni;

Francesca Fiori, Artista e artigiana, Kreo Arte;

Francesca Marras, Società coop. Esedra.

Modera Simona Scioni, Giulia giornaliste, Consiglio Regionale Ordine dei Giornalisti.

Organizzazione delle due date a Selargius e a Macomer a cura di Giulia giornaliste Sardegna; il tutto in collaborazione con il Comune di Selargius, Fondazione di Sardegna, Giulia nazionale, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari, Libreria Emmepi VerbaVoglio Ubik.