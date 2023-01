Domunos presenta il nuovo singolo “Valori”: su YouTube il videoclip

Il nuovo singolo del promettente artista italo-corso è una dedica dall’atmosfera emozionale che denuncia il pregiudizio e sfata le apparenze

Domunos presenta il nuovo singolo “Valori”

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 gennaio 2023, da oggi su YouTube il videoclip ufficiale di “VALORI”, il nuovo singolo di DOMUNOS, pubblicato per Nepodent Entertainment e distribuito da Believe.

Il promettente artista italo-corso della scena sarda torna con una release fresca e dalla forte carica emozionale inaugurando,così, il suo 2023.

Su una brillante produzione con un sound dalle tinte malinconiche, firmata da EMDI, Domunos , con le sue liriche ispirate, racconta le vicende del vissuto di una figura a lui molto cara.

I versi dell’artista descrivono un contesto che non offre molte opportunità ed in cui, i ragazzi con delle situazioni personali più complicate, finiscono per commettere degli errori e per essere marchiati come soggetti privi di valori.

Da qui, il titolo di questo brano, “VALORI”, attraverso il quale l’artista regala un importante spunto di riflessione riguardo il pregiudizio e la generale tendenza a colpevolizzare le azioni di persone di cui non si conosce la storia.

Con questo nuovo singolo, Domunos conferma la sua capacità di saper catturare completamente l’ascoltatore con la sua poetica e con lo stile che lo contraddistingue. Grazie alle sue qualità, l’artista sardo, ora di base a Milano, riesce a portare una nuova ed interessante proposta nel panorama urban nazionale.

Il videoclip ufficiale di “Valori”, diretto da Carol Carraro, è disponibile su YouTube dalle ore 14.