La start-up pesarese presenterà in anteprima dal 4 al 6 febbraio il suo nuovo Atlantide Distilled Gin: “Sarà un onore presentare un nostro prodotto accanto alle grandi eccellenze del made in Italy”

Ci sarà anche la Distilleria Mezzanotte di Pesaro al Pitti Taste di Firenze, la prestigiosa vetrina che, dal 4 al 6 febbraio, porterà alla Fortezza da Basso le eccellenze del gusto italiane e le più recenti evoluzioni del kitchen lifestyle & design.

La più innovativa distilleria marchigiana, fondata da Giacomo Bracci e Alex Bartolucci, presenterà a Firenze una novità assoluta della sua originale produzione, ovvero l’Atlantide Distilled Gin, uno spirit creato dall’unione di più distillazioni ottenute da tecnologie differenti.

Dopo i prestigiosi riconoscimenti conquistati con il London Dry Gin Mezzanotte (medaglie d’argento alla IWSC Silver Spirit 2022 e alla London Spirits Competition), anche questo distillato – che sarà presentato in anteprima al Pitti Taste – nasce con grandi ambizioni.

Il Gin “made in Pesaro” – assemblato nel preziosissimo alambicco Percival, un Müller Aroma da 220 litri battuto a mano da una piccola ma famosissima azienda tedesca – è infatti composto da otto botaniche bilanciate: ginepro, pompelmo rosa, alghe oceaniche, pepe rosa, lichene marino, coriandolo e angelica, “tutte materie prime di altissima qualità – precisa Alex Bartolucci – artigianalmente distillate in piccoli lotti con alcol da agricoltura biologica”.

Etichettate, imbottigliate e numerate una ad una in un packaging green, la bottiglia prodotta dalla vetrieria Estal di Trento è in vetro 100% riciclato. Come sempre particolarmente curata l’etichetta, che evoca un tramonto dai colori caldi che si immerge nel blu scuro delle profondità marine alla ricerca della città perduta di Atlantide.

“I nostri distillati – spiega Giacomo Bracci – vogliono coinvolgere i sensi, accompagnando chi li assaggia a viaggiare con il palato verso sapori familiari e con la mente verso luoghi lontani che esistono solo nella loro immaginazione. Con questo nuovo Gin abbiamo voluto creare un distillato dal sapore Umami, ovvero sapido ma non salato, sperimentando botaniche inusuali come le alghe oceaniche e i licheni marini. Il suo gusto particolare può creare twist inaspettati nei grandi classici della mixology ed esaltare la preparazione dei piatti di pesce gourmet”.

Distillato a Pesaro in small batch combinando l’eleganza del metodo London Dry in alambicco discontinuo di rame e acciaio con la distillazione sottovuoto a bassa temperatura (45%vol – 70cl), l’Atlantide Distilled Gin si presenta alla vista trasparente e cristallino, privo di torbidità anche ad alta diluizione ed è caratterizzato da un profumo dalla intensità leggera in cui si riconosce come prima nota il pompelmo rosa e una fragranza dolce di lichene. Il sapore è mediamente intenso con una dolcezza leggera che lascia spazio al gusto leggermente secco del ginepro e al palato risulta vellutato e leggermente oleoso: “La nostra presenza al Pitti Taste – conclude Alex Bartolucci – rappresenta un salto di qualità importante per la nostra azienda. Dopo appena un anno dal via, presentare un nostro prodotto accanto alle grandi eccellenze del ‘made in Italy’ sarà un’emozione ed anche un’opportunità da giocarsi nel migliore dei modi. Crediamo molto in questo nuovo prodotto e siamo certi che, anche in uno scenario di così alto livello, l’Atlantide Distilled Gin non passerà inosservato”.

