Come prendersi cura della cute e del pelo di Fido?

Perché è importante prendersi cura della cute e del pelo di Fido? Sicuramente, con un bel manto, il nostro cane non solo è più bello, ma si sente più a suo agio. Il mantello è infatti lo specchio diretto del suo benessere, motivo per cui deve essere sempre sano e vitale.

Il pelo, infatti, può dirci molto sulle condizioni di salute di Fido: se è lucido e morbido vuol dire che sta bene, altrimenti potrebbe esserci qualche piccolo problema. I fattori che ci aiutano a comprendere lo stato di salute del mantello sono diversi. Tra questi, perdita di pelo, apparizione di chiazze o presenza di zone in cui il manto risulta rado. Ma anche: comparsa di croste o escoriazioni, prurito nell’animale e cute irritata.

Si tratta di problematiche che possono essere benissimo evitate attraverso l’adozione di specifiche procedure. Una di queste è rappresentata da una spazzolatura costante, quasi quotidiana, accompagnata da un lavaggio ed una toelettatura, per pulire senza aggredire la cute e mantenere lo strato di sebo che protegge Fido dagli agenti atmosferici.

I prodotti per la pulizia del Fido

Attenzione però ai prodotti che vengono adoperati per la pulizia del cane: articoli sbagliati o non indicati per il nostro cane possono nuocere alla sua salute. Per evitare di causare problemi, bisogna puntare su prodotti di qualità, progettati appositamente per la cute di Fido, evitando invece prodotti scarsi e che possano causare problemi anche gravi.

Tra i migliori prodotti per la cura e l’igiene dei nostri amici a 4 zampe troviamo lo shampoo a secco per cani del rinomato brand Amusi. Amusi, oltre ad essere un grande punto di riferimento in campo pet food, assume un ruolo di rilievo anche nel mondo della cura e dell’igiene di Fido.

Lo shampoo a secco Amusi è tutto ciò che occorre per rendere il pelo del nostro cane perfettamente pulito e brillante. E’ un prodotto che va utilizzato senza acqua, a base di glicerina vegetale. E’ estratta da oli vegetali ed agisce come umettante-igroscopico, ma anche come emolliente e protettivo della cute e del pelo. In altre parole, lo rende perfettamente idratato e decisamente morbido al tatto.

Disponibile in un comodo formato spray per una più facile applicazione, non fa schiuma. Inoltre, la formula vegana non contiene nichel, parabeni e coloranti. Tutti gli ingredienti sono appositamente testati per rispettare il pH della cute del cane. La qualità è 100% Made in Italy. Grazie allo shampoo Amusi, il momento del bagnetto verrà visto da cani e padroni come una coccola irresistibile che non causa alcun tipo di stress.