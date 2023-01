Mercoledì 25 gennaio Carla Cuccu ha effettuato una visita presso l’ospedale CTO di Iglesias nelle vesti istituzionali di segretaria della commissione sanità. La consigliera regionale di Idea Sardegna ha visionato il nuovo laboratorio analisi accompagnata da un equipe di professionisti che le ha illustrato le tante novità tecnologiche dei nuovi locali, ben 1.400 metri quadri di pura tecnologia. Di seguito le dichiarazioni da lei rilasciate

“Il CTO di Iglesias ha un centro di eccellenza in Sardegna: il nuovo laboratorio analisi. Spesso sentiamo parlare dei nostri ospedali e della sanità del Sud Sardegna in senso negativo. Ma abbiamo delle eccellenze. Il laboratorio analisi può supportare gli altri nosocomi sardi e riprendere già da oggi a lavorare anche per gli esterni.

Abbiamo macchinari di ultima generazione come il Film Array ed il Parkin Elmer, unici in Sardegna, per la ricerca di virus e batteri, COVID e in un futuro anche AIDS. Inoltre è notevole lo sviluppo di biologia molecolare di altissimo livello.

Ora mi chiedo come mai, dopo questi investimenti importanti, ancora non si valorizzi il CTO e il motivo per cui venga spesso messo sotto una cattiva luce. Parimenti mi domando la ragione per cui ci siano solamente 15 operatori attivi su 33. Quesiti che meritano una risposta politica e una risposta dall’ASL”.

advertisement

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui