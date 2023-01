Credere nei Diritti Umani. Nonostante tutto.

Martedì 10 e mercoledì 11 gennaio, centinaia di libretti con la Storia dei Diritti Umani saranno distribuiti nelle strade di Olbia e Oristano dai volontari di Uniti per i Diritti Umani.

Sentir parlare di Diritti Umani di questi tempi, come minimo, sembrerebbe fuori luogo.

“Non credo mi sembra che i Diritti Umani siano garantiti a tutti”, “i Diritti Umani? Perché, esistono ancora?”, “Collegati ad un TG e poi ne parliamo…”

Sono solo alcune delle esternazioni di tantissime persone quando si apre questo argomento.

Come dargli torto con tutto quello che sta succedendo attorno a noi e in giro per il mondo?

Le iniziative dei volontari a Olbia e Oristano

Nonostante tutto, i volontari di Uniti per i Diritti Umani, continuano a crederci:

e nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 gennaio, saranno ancora una volta nelle strade di Olbia e Oristano, dove distribuiranno gratuitamente centinaia di libretti contenenti i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e divulgheranno quanto siano indispensabili per il futuro della nostra società.

Spesso diventa difficile intavolare un dialogo su questi temi, perché tutti pensano ai propri diritti che, come scritto nelle Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, dovrebbero essere garantiti.

In troppi però dimenticano che la società è formata da singole persone, noi stessi, che creiamo le situazioni in cui ci imbattiamo quotidianamente per poi lamentarci.

Situazioni che potremmo cambiare radicalmente in meglio, se ci comportassimo rispettando le regole e tenendo bene in mente che gli stessi Diritti, sono inalienabili anche per gli altri.

Va da sé che a questo punto, anche noi avremmo garantiti i nostri.

“I Diritti Umani siano resi una realtà e non un sogno idealistico”

“La speranza è l’ultima a morire” recita un noto proverbio popolare, e i volontari vogliono tenere viva quella speranza, informando e invitando tutti ad agire affinché, come scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard:

“I Diritti Umani siano resi una realtà e non un sogno idealistico”.

Con questo obiettivo scolpito nella mente e nel cuore, i volontari continueranno a informare perché, conoscendo i propri Diritti e invitando ad operare in sintonia con qui principi, potremo cambiare le sorti nostre e quelle di chi ci circonda.