Corso di scacchi a Santa Teresa Gallura

Il Comune di Santa Teresa Gallura in collaborazione con l’associazione Arzachess, promuove Il corso di base “Scacchi a Santa Teresa Gallura”.

Si tratta di un Corso livello base aperto a tutti che si articola in 15 lezioni da 2 ore.

Il Corso inizia sabato 4 febbraio 2023 e si svolge il mercoledì e il sabato dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Santa Teresa di Gallura promuove e ospita il corso.

E’ previsto un contributo organizzativo di 15 euro per tutto il corso (l’intero contributo verrà utilizzato per l’acquisto di materiale di gioco che resterà c/o «il Cenacolo» a disposizione dei corsisti per il gioco libero)