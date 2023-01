CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLA GESTIONE PRE-OSPEDALIERA DEL TRAUMA GRAVE

Il corso formativo, rivolto a personale sanitario della Brigata “Sassari”, è stato organizzato in collaborazione con il team del Centro di simulazione medica Simannu di Nuoro

Nuoro, 19 gennaio 2023. Dodici tra medici, infermieri e operatori logistici di sanità appartenenti alla Brigata “Sassari” hanno concluso il corso “Total Trauma Training Package” e “Team Resource Management”. Progetto formativo di addestramento con uso della simulazione strutturata organizzato a Nuoro dal team del Centro di simulazione medica Simannu.

Durante le tre giornate di lavoro, caratterizzate da lezioni frontali, attività pratiche in stazioni di addestramento e simulazioni ad alta fedeltà con debriefing, i militari della Brigata “Sassari” si sono cimentati in una serie di prove di abilità incentrate sul corretto utilizzo delle tecniche e delle manovre chirurgiche e di emergenza. Fondamentali per ottimizzare la gestione del traumatizzato grave al fine di garantirne la possibilità di sopravvivenza in situazioni reali.

Dopo le simulazioni tecniche hanno generato interesse vari momenti di approfondimento sulla gestione delle risorse umane. Anche da un punto di vista psicologico, mediante l’utilizzo dei principi base del “Crisis Resource Management”, metodi e strumenti di comunicazione.

Il corso

Il corso si è svolto secondo le ultime linee guida TCCC (Tactical Combat Casualty Care) per il personale medico e sanitario che opera in ambiente tattico. Qui l’assistenza di tipo sanitario si sviluppa in ambienti particolarmente sfavorevoli, con limitazione all’evacuazione dei feriti. Particolarmente interessante è stato l’intervento della dottoressa Federica D’Asta in collegamento dal Birmingham Children’s Hospital sulla gestione pre-ospedaliera del paziente ustionato.

I lavori sono stati caratterizzati da un intenso confronto tra gli operatori sanitari dell’Esercito e il team multidisciplinare e multiprofessionale della Faculty Simannu. Con scambi di esperienze su procedure, casistiche e dotazioni che hanno arricchito le professionalità di tutti i soggetti coinvolti.