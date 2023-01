Ascom Servizi, agenzia formativa di Confcommercio Oristano, organizza un Corso Barman della durata di 60 ore che avrà inizio il 22 Febbraio

Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di Confcommercio in Via Sebastiano Mele 7g a Oristano. Consentirà di imparare le nozioni di caffetteria moderna, cocktail classici e di tendenza e molto altro. Si configura come una valida opportunità per coloro che intendono cercare lavoro nell’ambito dei pubblici esercizi.

Al termine del corso sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione.

Contatti

Per iscriversi al Corso Barman, ricevere ulteriori informazioni e/o chiarimenti:

advertisement

chiamare al numero 0783 73287 ;

; scrivere a oristano@confcommercio.it ;

; visitare il sito internet www.confcommerciodioristano.it, la pagina social Facebook o Instagram

Ascom Servizi

Ascom Servizi S.r.l. (acronimo di Associazione Commercianti), società partecipata che fa capo a Confcommercio Oristano, è un gruppo di professionisti attenti a gestire e risolvere le problematiche del cliente nel settore della consulenza alle imprese e al privato. É una agenzia formativa accredita presso la Regione Sardegna. Svolge inoltre corsi di formazione abilitanti, obbligatori e professionalizzanti.

Partecipa a progetti finanziati dall’Assessorato al Lavoro, dagli Enti Bilaterali e dai Fondi Interprofessionali. Costituisce quindi il braccio operativo dell’Associazione per sviluppare iniziative ed eventi.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui