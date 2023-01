Cordoglio e sostegno di CAMMINO alla famiglia dell’avvocata Martina Scialdone

Roma, 16 gennaio 2023 – CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, i minorenni e le famiglie si unisce alle manifestazioni di sostegno in favore della famiglia della giovane Collega uccisa dall’azione criminale dell’ex compagno.

Le parole della Presidente dell’Associazione, l’avv. Raffaella Villa

“Esprimo a nome delle socie e dei soci di CAMMINO la vicinanza alla famiglia delle vittima, alle colleghe e ai colleghi che conoscono la brutalità della violenza che ogni giorno si spendono con dedizione e coraggio per contrastarla”

Difatti, sono diverse le manifestazioni di cordoglio previste. Oggi, lunedì 16 gennaio, la manifestazione di cordoglio organizzata dal Municipio VII di Roma e dai centri antiviolenza del territorio. Il presidio avrà luogo alle 18:30 in viale Amelia, all’angolo con via Tuscolana. Invece, giovedì 19 gennaio un corteo partirà da Furio Camillo alle 19.30 per raggiungere viale Amelia, luogo dell’assassinio. Nel corteo le avvocate e gli avvocati sfileranno indossando la toga per rendere omaggio alla memoria della giovane professionista.

Quella della violenza contro le donne è ormai una drammatica emergenza sociale. CAMMINO domanda che le Istituzioni e la società civile se ne facciano carico con concretezza e urgenza.

La presidente di Cammino Roma, l’avv. Celeste Attenni ha sottolineato

“ Infatti, l’impegno dell’Associazione nel prevenire ogni banalizzazione del fenomeno, volta spesso a ricondurre i casi di violenza nell’alveo di una mera conflittualità che finisce col porre aggressori e vittime sullo stesso piano, ricordando inoltre come desti preoccupazione anche la condizione degli avvocati esposti a minacce gravi sia quando svolgono il ruolo di difensori delle vittime che quello di curatore speciale dei figli minorenni coinvolti dagli esiti di un crimine”.

Infatti è necessario impegno costante e comune per far crescere l’attenzione sull’escalation di femminicidi. Nonchè per promuovere i servizi di accoglienza e sostegno a donne in difficoltà vittime di violenza. Infatti, è importante che vi siano interventi legali efficaci e tempestivi a tutela delle donne minacciate e abusate.

In aggiunta, CAMMINO ritiene necessaria una seria riflessione condivisa sulla tutela del ruolo delle avvocate e degli avvocati. Soprattutto, verso coloro che si occupano di diritto delle famiglie e dei minorenni. Coloro che si spendono quotidianamente per contrastare di violenza di genere, Coloro che vivono a fianco delle vittime di questo brutale fenomeno il loro stesso terrore e la loro medesima frustrazione.