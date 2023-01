Controlli dei Nas per le festività in 607 strutture per anziani. Sono 152 le irregolarità riscontrate pari al 25%. Sanzionate 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167 mila euro. Disposta la chiusura di 6 strutture ricettive, risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale,

