Contro la droga, uniti si vince!

Nei prossimi giorni i volontari di Mondo Libero dalla Droga faranno azioni di prevenzione alla droga a Monserrato, Nuraminis, Nuoro, Milis e Cabras.

Continuano senza sosta le iniziative di prevenzione alla droga dei volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology. Tra lunedì 23 e mercoledì 25 gennaio distribuiranno gli opuscoli contenenti “La verità sulla droga” informando i cittadini di Nuoro, Monserrato, Cabras, Milis e Nuraminis sulle conseguenze causate dall’uso di sostanze stupefacenti. Le azioni di prevenzione continuano. Il consenso ricevuto da parte delle persone incontrate durante le iniziative, inducono i volontari ad aumentare l’impegno, allargando il loro raggio d’azione ai piccoli centri.

Non passa giorno in cui i media locali e nazionali non ci inondino di notizie di nuovi sequestri di ingenti quantità di stupefacenti e di trafficanti più o meno “importanti” assicurati alla giustizia dalle Forze dell’Ordine. Tanti successi nelle azioni di repressione non possono che fare piacere alle persone oneste, ma a quanto pare non sono sufficienti per vincere contro il dilagare della droga, che il filosofo americano L. Ron Hubbard definiva come “l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”.

Serve un nuovo livello di consapevolezza e presa di responsabilità da parte delle persone oneste, che nella società sono la stragrande maggioranza, per un cambiamento culturale nel modus operandi verso il “bene comune”, prendendoci cura di ciò che avviene attorno a noi anche se, solo apparentemente, sembrerebbe non ci riguardi direttamente.

Da questa considerazione nasce la consapevolezza dei volontari. Il cammino da fare per cambiare certi atteggiamenti “neutrali”, se non addirittura complici, è ancora lungo e difficile da percorrere. Non sempre il senso civico prevale quando si notano situazioni in cui sarebbe il caso di intervenire e contribuire in qualche modo a stroncare.

Queste azioni di prevenzione mirano ad informare sulle conseguenze causate dalle droghe. Nonchè a creare una nuova coscienza sociale. Chi è convinto che il problema sia qualcosa di circoscritto ai consumatori e diretti familiari, ora può capire che investe direttamente ognuno di noi. Infatti, ciascuno di noi può fare qualcosa a riguardo.

Le azioni delle Forze dell’Ordine sul fronte della repressione del narcotraffico, da una parte, e dei volontari nel campo dell’informazione e prevenzione dall’altra, insieme ad un maggior senso di responsabilità dei cittadini che non girano lo sguardo dall’altra parte, alla lunga saranno vincenti contro il degrado morale e sociale che la droga inevitabilmente porta con sé. Ma, per il bene di tutti, sarà il caso che tutti ci diamo da fare. Perché contro la droga, uniti si vince!

Info: www.cagliariliberadalladroga.com

