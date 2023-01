Continua il rinnovamento del parco tecnologico aziendale di Nuoro

Nuove apparecchiature in Radiologia. Proseguono gli interventi di ammodernamento del parco tecnologico aziendale del San Francesco di Nuoro

NUORO, 26 GENNAIO 2023. Continua il rinnovamento del parco tecnologico aziendale per essere sempre più all’avanguardia. È il caso, nella fattispecie, dell’Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro , dove hanno acquistato, di recente, due