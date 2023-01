“L’Italia si trova in una situazione di controtendenza: mentre in Europa si parla di adottare una direttiva su salari minimi adeguati per contrastare una povertà galoppante in tutti gli Stati membri, noi invece assistiamo allo smantellamento il reddito di cittadinanza”, Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un punto stampa a Bruxelles dopo l’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

