Commercianti di Serramanna insieme a Mondo Libero dalla Droga

Ancora una iniziativa mirata alla prevenzione dei volontari della Fondazione Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology della Sardegna, che nella serata di sabato 7 gennaio hanno battuto le strade del centro di Serramanna, coinvolgendo i commercianti e dialogando con i numerosi cittadini presenti nei locali pubblici del paese.

“Ciò che ci dà l’energia per continuare nelle nostre iniziative – afferma Stefano uno dei volontari che da oltre due anni stanno portando avanti l’iniziativa nei comuni del Medio Campidano – è il fatto che ancora dopo anni troviamo grande accettazione da parte di commercianti e dei cittadini. Ovunque si sente il bisogno di informazione su questo importante tema e Serramanna non fa eccezione. Anche oggi – continua il volontario – tutti gli esercenti contattati hanno dato la loro disponibilità a diffondere tra i loro clienti il messaggio di vivere liberi dalla droga. Per noi è diventata una missione e dobbiamo persistere perché ognuno di questi libretti, potrebbe arrivare nelle mani di un ragazzo che sta cercando risposte e potrebbe essere quello che gli salva la vita.”

Questo è lo spirito che anima i volontari: informare i giovani portando la corretta informazione sugli effetti devastanti causati dalle droghe, prima che arrivino le bugie degli spacciatori. Negli ultimi anni, in oltre 100 comuni di tutte le province della Sardegna, sono state distribuite centinaia di migliaia di libretti informativi. Senza allarmismi, falso moralismo o inutile proibizionismo, con un linguaggio semplice e alla portata dei ragazzi, gli opuscoli illustrano i pericoli e le conseguenze che la droga porta inevitabilmente con sé. Sta a loro far tesoro delle preziose informazioni e decidere liberamente e consapevolmente cosa fare del loro futuro.

“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. Dalla droga si può uscirne ma in primo luogo si deve evitare di entrarci, e lo si può fare solo con la conoscenza. Le iniziative dei volontari di Mondo Libero dalla Droga, proseguiranno nelle serate di martedì 10 e mercoledì 11 gennaio, nelle strade del centro a Cagliari, Nuoro e La Maddalena dove altre centinaia di persone riceveranno gratuitamente il prezioso libretto con La Verità sulla Droga.