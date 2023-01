Colonie penali in Sardegna: problemi e opportunità

CARCERI: COLONIE PENALI IN SARDEGNA PROBLEMATICHE E OPPORTUNITA’ IN DIBATTITO DOMANI A ORISTANO

“Colonie Penali in Sardegna: quale futuro?” è il tema dell’incontro-dibattito in programma domani pomeriggio a Oristano (ore 15.00 – 19.00) nella Sala Conferenze del Centro Culturale Ex Hospitalis Sancti Antoni (via Sant’Antonio).

Incontro

All’incontro, promosso dalla Camera Penale di Oristano e dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme” sono previsti gli interventi di:

Maurizio Veneziano, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria,

Patrizia Incollu,

Luisa Pesante e Marco Porcu, responsabili rispettivamente delle Case di Reclusione all’aperto di Mamone, Is Arenas e Isili.

Saranno altresì presenti:

i Sindaci di Onanì (Clara Michelangeli),

Arbus (Paolo Salis),

Luca Pilia (Isili)

e Emiliano Deiana e Paola Secci rispettivamente Presidenti di ANCI e CAL Sardegna.

Ad introdurre il tema sarà Rosaria Manconi, Presidente della Camera Penale di Oristano.

Coordina il dibattito Maria Grazia Caligaris referente per le carceri di SDR.

All’incontro sono stati invitati anche rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti e Confagricoltura.

Avvocati, Operatori Penitenziari e i Garanti territoriali di Oristano e Nuoro.

Tre Colonie Penali Agricole in Sardegna

La Sardegna con le tre Colonie Penali Agricole, che occupano un territorio di 6.000 ettari costituisce un unicum in Italia (l’isoletta di Gorgona, che ospita una Colonia Agricola, ha un territorio di 220 ettari) e, per l’estensione, in Europa.

Si tratta di una realtà –

sottolineano Caligaris e Manconi –

particolarmente importante per offrire opportunità di formazione e di lavoro alle persone private della libertà, secondo il dettato costituzionale per il quale la pena deve tendere al reintegro sociale.

Un mondo poco indagato che deve essere valorizzato e reso maggiormente produttivo.

L’appuntamento di domani intende fare il punto sulle problematiche e sulle opportunità che la presenza delle Colonie Penali offrono nell’ambito del sistema penitenziario regionale e nazionale.

Un’occasione per stimolare gli operatori penitenziari e i responsabili territoriali a una maggiore iniziativa.

Riteniamo insomma che sia importante – hanno concluso Caligaris e Manconi – discutere del futuro di una realtà con un territorio di pregio storico-ambientale-paesaggistico, con chi condivide quotidianamente prerogative e problematiche.

Un invito a riflettere e a collaborare per migliorarne il presente e il futuro.