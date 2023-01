Cluster FM sbarca al Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio su Rai1; in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.

In diretta dalla Città dei fiori

Dal 7.02 al 11.02 in partnership con Il Salotto delle Celebrità: tanti gli ospiti e gli artisti che animeranno il palinsesto della nota web radio, che per l’occasione sarà in diretta da Modus Vivendi Apartments.

La location esclusiva ospiterà per tutta la settimana anche Il Salotto delle Celebrità, di cui Cluster FM è partner:

un format televisivo dal taglio talkshow che vede la partecipazione di personaggi televisivi, dello spettacolo e del cinema per un commento a caldo della kermesse.