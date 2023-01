Domenica scorsa il Circolo Canottieri Olbia ha scritto una pagina di storia personale nelle acque di Bosa. Per la prima volta dal 2003 (anno di istituzione del Trofeo Uda-Crobu) gli atleti di via Dei Lidi sono saliti sul gradino più alto del podio

Domenica scorsa si sono sfidati settanta allievi provenienti da sei squadre regionali: Olbia ASD, Sannio Bosa, Circolo Nautico Oristano, Tula Elettra e le due cagliaritane Ichnusa e Sherdana.

Le prove, una regata di fondo da 4 km e una gara da 500 metri, hanno coinvolto allievi e master. Il trionfo è andato a:

Davide Marroccu e Mattia Menneas nel doppio under 18;

e nel doppio under 18; Samuele Varrucciu e Giulia Gattu nel singolo under 18 e under 19;

e nel singolo under 18 e under 19; Lorenzo Manunta e Carlotta Pili nel singolo cadetti;

e nel singolo cadetti; Alessandro Comiti e Stefano Testoni nel singolo allievi;

e nel singolo allievi; Vittoria Azara e Rosso Duncan Fraser nel doppio master.

“È una vittoria storica per noi. Ne siamo orgogliosi”, ha dichiarato a caldo il presidente e coach Roberto Ferrilli.

Il circolo, nato quattordici anni fa, ha all’attivo oltre sessanta atleti e sta vivendo un momento molto positivo, arricchito anche dall’arrivo di due nuovi allenatori: Antonella Asara e Leonardo Fasolino.

“Le iscrizioni al nostro circolo sono sempre aperte. Proprio in queste settimane stiamo portando avanti un percorso di avvicinamento al canottaggio dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole olbiesi”, precisa coach Ferrilli.

Peculiarità del canottaggio, e in particolare del Circolo Canottieri Olbia, è il carattere inclusivo: “Siamo impegnati in diverse attività, da quelle che coinvolgono i ragazzi con disabilità al progetto Sport Terapia Integrata (dedicato persone con pregresse patologie, oncologiche e non solo).

La prossima sfida in calendario è quella dell’11 e 12 febbraio. Il Circolo olbiese si batterà nelle acque torinesi per la Regata Internazionale di Fondo “D’Inverno sul Po”.

