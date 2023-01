Champions League 2023: le grandi partite in arrivo

Come ogni anno, torna puntuale una Champions League in cui le squadre italiane sono super favorite. Questa volta gli abbinamenti sembrano aver fatto centro e Napoli, Inter e Milan possono ben sperare nella vittoria.

Ottavi di Champions League 2022/2023

Con la Juventus fuori dai giochi, sono tre le squadre impegnate negli ottavi della Champions. L’inizio è previsto per il 14 febbraio, proseguirà i giorni 15, 21 e 22 per l’andata mentre il ritorno sarà il 7, 8, 14 e 15 Marzo. Le vincitrici andranno ai quarti di finale che si disputeranno ad aprile. Dopo la pausa dei Mondiali, i tifosi italiani non aspettano altro che di supportare le proprie squadre del cuore durante le Champions League partite, sperando nella finalissima del 10 giugno 2023.

In fondo la coppa manca in Italia da moltissimo tempo: l’ultima fu vinta nel 2010 dall’Inter, in sfida contro il Bayern Monaco. Eppure, le occasioni non sono mancate se si considerano le finali del 2015 e del 2017. Erano entrambe a opera della Juventus, che però sarà la grande assente di quest’anno. Come gli anni precedenti, la Champions League è visibile su Sky Calcio ma è possibile vedere le partite italiane del mercoledì su Amazon Prime Video. Un altro modo ottimale per seguire live le sfide è optare per una piattaforma di bookmakers e seguire le dirette, da qui sarà poi semplice piazzare la propria scommessa.

Le sfide e i pronostici

Il Napoli sfiderà la squadra tedesca Eintracht allo stadio di Francoforte il 21 febbraio mentre in quella di ritorno saranno i tedeschi a essere ospitati nella città partenopea, appuntamento il 15 marzo 2023 allo stadio Maradona. Per i rossoneri la sfida è Milan – Tottenham, con l’andata il 14 febbraio e il ritorno l’8 marzo. Ultima candidata italiana in lizza è l’Inter che sfiderà il Porto il 22 febbraio mentre al ritorno ospiterà la squadra lusitana il 14 marzo 2023. Le altre squadre sono: Benfica, Liverpool, Manchester City, Lipsia, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern Monaco e PSG. Ma chi sono i favoriti?

È difficile fare i pronostici in quanto c’è stata una lunga pausa per i Mondiali e le squadre torneranno finalmente in campo per le partite europee. I bookmakers puntano tutto sul Manchester United, fortunati anche all’urna e che dovrebbero arrivare ai quarti senza alcun intoppo. Nonostante non abbia mai visto una Champions, la sua quota è a 3.75, secondo gli esperti la squadra di Pep Guardiola ha finalmente trovato il suo migliore assetto ed è un vero portento sul campo. Seguono a ruota il PSG (a 6), il Liverpool (a 8), il Bayern Monaco (a 8) e il Real Madrid (a 10). E le italiane? Sorprendentemente è il Napoli che sta giocando benissimo facendo sognare milioni di tifosi. C’è poi una nota scaramantica in tutto questo: la morte di Maradona a cui è seguita la vittoria ai Mondiali dell’Argentina è vista dai fan come un regalo di Diego alle squadre del suo cuore per cui c’è spazio anche per il suo Napoli.