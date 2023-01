Christian Ginepro ospite della Dance Deam

Christian Ginepro, attualmente in tournée col musical “Vlad: il volto umano di Dracula”, terrà uno stage il 2 e 3 febbraio alla scuola di danza di Cesenatico.

Tornano gli stage di musical alla Dance Dream di Cesenatico che, il prossimo 2 e 3 febbraio, ospita il grande Christian Ginepro, attualmente impegnato in una tournée teatrale in tutta Italia con “Vlad: il volto umano di Dracula” nel quale interpreta il Prof Van Helsing. Ginepro è uno dei docenti più prestigiosi della Dance Dream che, ormai da diversi anni, si avvale della sua straordinaria competenza per “mettere a punto” i suoi spettacoli.

Dopo la “due giorni” con Ginepro, il 4 e 5 febbraio, nell’ambito dell’iniziativa “I Weekend dell’Arte”, appuntamento con la “Tip Tap Academy” di Silvia Ferraris e con la danza contemporanea di Rocco Suma.

Il tutto aspettando la grande vetrina di “Danza in Fiera”, la rassegna nazionale dedicata alla danza in programma dal 24 al 26 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze. Un appuntamento che ha visto sempre la Dance Dream nel ruolo di grande protagonista.

Breve biografia

Christian Ginepro (Pesaro, 7 novembre 1973) è un attore e regista italiano.

Trasferitosi a Roma nel 1998 per studiare recitazione, è stato scritturato per il musical A Chorus Line. Negli anni successivi ha affinato tecnica ed esperienza studiando con attori e registi quali Gigi Proietti, Gianni Fenzi, Gino Landi, Pietro Garinei e Massimo Ghini. La svolta attoriale è avvenuta grazie all’incontro con Francesca De Sapio, esponente italiana del Metodo Stanislavskji-Strasberg.

Ginepro è attivo al cinema, in televisione e a teatro, in particolare come protagonista di musical e commedie. Tra le opere televisive in cui ha recitato si annoverano Boris, Rocco Schiavone, Sirene e soprattutto Gino Bartali – L’intramontabile, nella quale interpreta il ciclista Aldo Bini.

