Centro Storico di Alghero: oltre un mese di eventi firmati CCN Al Centro Storico

L’associazione di imprenditori, grazie al supporto di amministrazione comunale, partner istituzionali e privati, ha animato il cuore della città con eventi e iniziative per rendere il centro storico sempre più vivo.

Il mese di dicembre e la prima settimana di gennaio hanno visto la realizzazione di una lunga serie di iniziative pensate per animare il centro storico di Alghero.

Queste sono il frutto della creatività e del gran lavoro da parte del CCN Al Centro Storico. Ovvero l’associazione di imprese e attività del cuore della città, unita alla collaborazione con istituzioni e partner privati.

Il grande lavoro ha permesso di portare nel centro storico l’atmosfera del Natale, rendendo le vie del centro perfette per celebrare le festività in uno scenario magico. Tutto ciò grazie anche alle speciali luminarie con effetto “tetto di luci”.

Le parole della presidente del CCN Al Centro Storico di Alghero

Daniela M. Riu ha dichiarato: “Sono state settimane molto impegnative ma siamo felici e soddisfatti dei risultati raggiunti. Abbiamo realizzato molti progetti ed eventi speciali, a cui tenevamo tanto.

Il primo appuntamento è stato Cin Cin Al Centro, evento con brindisi nelle vie della città per promuovere il commercio locale. Evento realizzato con la Cantina Santa Maria La Palma e l’IIS Alghero Istituto Alberghiero, giunto alla seconda edizione.

Grande successo anche per le “Cacce al Centro”, cacce al tesoro per adulti e bambini che hanno coinvolto tante famiglie. Per il periodo di Capodanno abbiamo ospitato l’iniziativa Enjoy Oscarì, brindisi per il nuovo anno nei negozi con la cantina Sella&Mosca”.

La presidente prosegue dicendo:

“Vogliamo ringraziare tutti le persone che hanno partecipato a queste iniziative, animando il cuore della città. Inoltre, esprimiamo un sentito ringraziamento verso l’amministrazione comunale, la Fondazione Alghero e tutti i partner che ci hanno affiancato, rendendo questi progetti delle belle realtà. Infatti, un centro storico vivo e attivo rappresenta un valore importante per Alghero.

La nostra associazione è nata per fare rete tra le imprese del centro della città e vuole proseguire in questa direzione. Difatti, il nostro obiettivo è semplice: costruire iniziative interessanti e rendere il centro storico sempre più attraente, regalando bellezza.

Dunque, vogliamo fare del CCN Al Centro Storico un centro commerciale a cielo aperto, bello e funzionale, pronto a essere visitato e vissuto dai cittadini di Alghero e da curiosi provenienti dal resto dell’isola e del mondo.

Attualmente siamo già al lavoro per programmare ulteriori iniziative. Infatti, suggeriamo a tutte le persone interessate di seguire i nostri canali sui social media per restare sempre aggiornati.

Cogliamo inoltre l’occasione per invitare pubblicamente le imprese del centro storico che vogliano avvicinarsi alla nostra realtà a contattarci.

Siamo aperti a nuove collaborazioni, la nostra associazione vuole essere una casa per le attività che come noi si danno da fare in questo splendido spazio: abbiamo la fortuna di vivere e lavorare in una location splendida, collaborando possiamo renderla ancora più straordinaria”.

