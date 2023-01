I Sindacati di Polizia Siulp e Fsp hanno incontrato il Sindaco Fiorita nell’ambito di un percorso sinergico di una interlocuzione.

Nei giorni scorsi i Sindacati di Polizia Siulp ed Fsp Polizia di Stato hanno incontrato il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita , nell’ambito di un percorso sinergico di una interlocuzione finalizzata alla risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza cittadina.

Le Organizzazioni Sindacali hanno discusso con il primo cittadino del capoluogo di regione. Oltre di problematiche della cosiddetta “sicurezza urbana”, anche di proposte da sottoporre all’Amministrazione Comunale. Come l’idea di iniziare un iter da individuare per la politica alloggiativa nel centro cittadino per le Forze di Polizia.

Contestualmente, i Sindacati di Polizia hanno chiesto al Sindaco di Catanzaro di trovare una soluzione per i posteggi delle auto servizio, già assegnati in piazza Le Pera, una volta rientrata la Questura in piazza Santa Caterina.

Il Sindaco ha mostrato ampia disponibilità a costruire un rapporto di collaborazione con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato. Ma anche a mettere a disposizione la macchina comunale per le richieste messe sul tavolo.

“Pertanto, nella giornata di ieri – dicono le Segreterie Provinciali catanzaresi di Siulp ed Fsp Polizia di Stato – l’Amministrazione Comunale ha risposto alla nostra Amministrazione. La quale si era mossa in tal senso su nostro input. Con una missiva al Questore Agricola per il mantenimento delle aree di parcheggio già destinate alla Polizia di Stato in piazza Le Pera”.