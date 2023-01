Castelsardo: vinto un bando regionale. In programma nuova rotatoria

Castelsardo: vinto un bando regionale per una nuova rotatoria

Il bando regionale di riqualificazione urbana vinto da Castelsardo

L’amministrazione comunale si è aggiudicata il bando, di cui alla D.G.R n. 25/6 del 02.08.2022 con la quale è approvato l’avviso pubblico riguardante “Opere di interesse regionale. Riqualificazione centri urbani”. È stato richiesto e finanziato il massimo concedibile di 300 mila euro a cui verranno aggiunti 230 mila euro di cofinanziamento comunale. La città dei Doria si è classificata al 7 posto su 252 che hanno presentato richiesta e 90 che sono stati finanziati.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 11.05.2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del secondo lotto relativo all’intersezione con la via Sedini (SS 134) mediante rotatoria. Invece, con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 10.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo che prevede la realizzazione di una rotatoria in cui far convergere tutte le strade della zona orientale della città. Ancora, con ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 14.09.2022, l’approvazione è per il progetto esecutivo.

Il progetto urbano: l’isola centrale

Nascerà un’isola centrale, con un diametro interno di 13 m. Invece, il diametro esterno sarà di 29 m, con banchine esterne da 50 cm. Intorno alle stesse realizzeremo i marciapiedi e, nel tratto verso nord, ci sarà un muro di contenimento in cemento armato, alto circa due metri. Servirà anche per la sistemazione di un guardrail in acciaio-legno.

Si prevede anche la sistemazione della zona che prospetta il cimitero. L’ipotesi è di alcuni stalli per i mezzi di servizio e la definizione di zone per disabili. Quindi, l’intera area sarà perdonabile.

L’ intervento in oggetto è nel programma triennale Opere Pubbliche 2022/2024.

“Per l’annualità 2023 è importante la realizzazione della rotatoria in via Sedini – sottolinea il sindaco Antonio Capula. Questo, perchè l’area rappresenta simbolicamente uno degli ingressi alla città di Castelsardo. Sentiamo la necessità di renderlo decoroso e sicuro, sia per i cittadini che per gli ospiti”.

Inoltre in città si svolgono alcune delle manifestazioni più importanti a livello regionale, con migliaia di spettatori ed ospiti. La zona interessata al progetto rappresenta uno snodo importante per il traffico automobilistico in ingresso ed uscita dal centro urbano. I parcheggi di fronte al cimitero sono, inoltre, uno dei principali spazi dove sostano le auto dei visitatori nei periodi estivi, quando c’è la ZTL nel centro storico.