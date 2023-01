Castelsardo: primo comune sardo, con Elmas a ricevere il premio “Comune Plastic Free 2023”

CASTELSARDO – Castelsardo ha ottenuto il prestigioso premio di “Comune Plastic Free 2023” per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel rispetto dell’ambiente e le attenzioni verso le generazioni future.

In tutta Italia sono stati premiati 68 Comuni. In Sardegna, solo Castelsardo ed Elmas si sono aggiudicati l’ambito riconoscimento.

I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri fondamentali: lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose dell’ente e la collaborazione con l’associazione Plastic Free.

La presentazione dei 68 comuni Plastic Free 2023 si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, nella sala stampa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il quale ha patrocinato l’iniziativa, alla presenza, tra gli altri, del viceministro Vannia Gava.

I comuni vincitori prenderanno parte alla cerimonia ufficiale di premiazione, in programma il prossimo 11 marzo a Bologna, all’interno del prestigioso Palazzo Re Enzo.

In un periodo di grande attenzione verso l’ambiente, il riconoscimento di “Comune Plastic Free” è un’idea dell’omonima associazione. Ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali. Plastic Free è infatti un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, impegnata, dal 2019, a contrastare l’inquinamento da plastica.

Nel proprio impegno quotidiano realizza appuntamenti di pulizia ambientale, sensibilizzazioni nelle scuole, salvataggi di tartarughe marine e supporta enti ed aziende nella transizione ecologica. I numeri che l’associazione è riuscita ad ottenere fino ad oggi parlano di circa 3 milioni di chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Di oltre 110 mila studenti sensibilizzati in più di 1.000 scuole italiane. E di 130 tartarughe marine salvate da morte certa.

Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava alla conferenza stampa di presentazione della premiazione dei Comuni “Plastic Free 2023”:

“Comuni ed amministratori, assieme ai cittadini, sono i primi protagonisti dell’attività di sensibilizzazione al corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti che deve accompagnare il percorso verso la sostenibilità ambientale e la promozione dell’economia circolare nel nostro Paese. Ringrazio, pertanto, ciascuno dei sindaci impegnati in questa sfida e la onlus Plastic Free per l’impegno civico promosso e stimolato sul campo ogni giorno”.

A Castelsardo l’associazione è nata nel 2021, grazie all’iniziativa della biologa Stefania Pinna. E ora presieduta dal surfista Renato Carta, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il quale ha realizzato numerose ed interessanti iniziative coinvolgendo associazioni, cittadini e scuole.

“È un premio dedicato ai comuni più virtuosi che si impegnano a tutelare l’ambiente per le future generazioni – rimarca l’assessore alle Politiche Ambientali Roberto Fiori – un riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra amministrazione, che ci spinge lavorare di più e meglio per i tanti progetti in materia di rispetto dell’ambiente che abbiamo in programma.”

Soddisfatto anche il referente locale dell’associazione, Renato Carta:

“Felice e orgoglioso che la Città di Castelsardo sia la prima Città Plastic Free della Sardegna, insieme a Elmas. Da subito l’Amministrazione Comunale, in primis con l’assessore Roberto Fiori, e la Bulli Surf Club Castelsardo, hanno appoggiato, sostenuto e portato avanti diverse iniziative volte a sensibilizzare e informare i più giovani e non solo, sulla pericolosità delle plastiche e microplastiche. Il programma 2023 sarà ancor più impattante e sono fiducioso che tanto riusciremo a fare per rendere ancor più bella la nostra Città, un paradiso amato da tante persone, che vivono e visitano quotidianamente Castelsardo”.

I volontari dell’associazione ambientalista, in questi anni hanno parlato del problema della plastica sui banchi di scuola e hanno trasformato la spiaggia in aula. Questo per mostrare ai ragazzi quanto è possibile fare, ciascuno con il proprio piccolo contributo, con un po’ di attenzione e di altruismo.

