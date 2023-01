Caroli Hotels per gli Amici a quattro zampe

Il network alberghiero, da sempre pet friendly, sposa la startup tutta salentina creata dal giovane Christian Corvaglia di Taurisano, ed è pronta ad ospitare per la prossima stagione estiva una struttura di lavaggio ecosostenibile per gli amici a 4 zampe e fornire servizi idonei ai turisti a due passi dal mare.

Le richieste di lavaggio self service per cani sono in continuo aumento sempre molte piu persone vogliono avere il piacere di lavare con le proprie mani il loro amico a 4 zampe.

Shower2pet si pone, appunto, l’obiettivo di migliorare la vita dei turisti nel Salento che non rinunciamo a portare il loro cane in vacanza proponendo un servizio per garantire al proprio amico a 4 zampe pulizia, cura, nutrimento e accessori anche nelle ore più calde della giornata.

Le SHOWER2PET HOUSE sono costruite in materiali eco sostenibili nel massimo rispetto dell’ ambiente e soprattutto senza barriere architettoniche. Sono autosufficienti dal punto di vista energetico. E’ installata una vasca in gress porcellanato molto ampia che favorisce il lavaggio del proprio pet anche a persone con difficoltà motorie. Gli accessori a disposizione sono uno spruzzatore con getto regolabile, due guinzagli ed un potente phon per l’asciugatura.

Alcune ricerche dimostrano che un cane non lavato dopo essere entrato in contatto con sabbia o acqua di mare è soggetto a dermatite e danni irreparabili al pelo e alla pelle.

“Voglio rendere la vacanza – spiega Corvaglia, ideatore della startup – di chi porta il proprio amico a 4 zampe con se’ un esperienza unica. Penso che chi ha un cane non dovrebbe vederlo come un peso da portarsi dietro, ma come un compagno d’ avventure. Ho fondato Shower2pet con l’ obiettivo di posizionare le strutture di lavaggio prima sul territorio Salentino e poi in tutta Italia per semplificare la vita dei turisti che portano il cane in vacanza.

Punto a rendere il Salento un territorio pet-friendly, una meta ambita per i turisti che vogliono trascorrere una vacanza in tranquillità con il proprio pet. Sono orgoglioso di aver stretto una collaborazione con Caroli Hotels, che grazie alla loro politica pet-friendly, daranno ampio spazio al progetto”.

Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels, sottolinea come ai circa 25.00 ospiti annuali a quattro zampe stimati nella provincia di Lecceil network alberghiero offre già servizi orientati al comfort degli animali: dall’intervento h24 del veterinario alla spiaggia dedicata, senza dimenticare l’appuntamento del Concorso amici a quattro zampe che nel mese di maggio rinnova la festa per quanti si ritrovano con il loro fido nella pineta del Parco di Torre Punta Pizzo nella piu vasta area di sgambatura del territorio.