Carburanti, Giorgetti “Governo monitorerà livelli dei prezzi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo monitorerà attentamente la situazione dei livelli dei prezzi, non solo della benzina ma anche di quelli di largo consumo al fine di verificare che il loro andamento sia coerente con quello dell’offerta e, quindi, determinato da shock esterni o se sia, invece, determinato da comportamenti speculativi e di scarsa trasparenza degli operatori nazionali”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, nel corso del Question Time al Senato, in risposta a un’interrogazione sulle modalità di calcolo dell’Iva nel settore energetico. “Alla luce di tale monitoraggio – ha aggiunto -, il governo valuterà le ulteriori iniziative da adottare”.

Con riferimento al prezzo dei carburanti “ricordo che le misure adottate dal precedente Governo, sin dal marzo 2022, che hanno portato alla riduzione delle accise sui carburanti, sono state adottate quando il loro prezzo aveva superato i 2 euro al litro e comunque si sarebbero concluse nel mese di novembre. Condizioni queste di prezzo – ha spiegato – molto diverse da quelle attuali e, proprio in ragione di ciò, il Governo ha ritenuto opportuno di dover intervenire con misure normative volte a migliorare la trasparenza dei prezzi”.

