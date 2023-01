Carbonia: gruppo Scout lancia raccolta fondi online

I ragazzi del reparto Sirio del gruppo Scout AGESCI Carbonia 1 hanno scelto di lanciare una raccolta fondi online per poter vivere al meglio le loro escursioni all’aperto. “Da qualche anno – scrivono sulla piattaforma GoFundMe – le nostre vecchie tende, ormai deteriorate, sono inutilizzabili. Spesso nelle uscite costruiamo dei rifugi di sopravvivenza, ma non sempre è possibile”. “Le attività di autofinanziamento che facciamo periodicamente – aggiungono – non ci consentono di arrivare alla cifra necessaria per comprare tende nuove. Aiutateci a raggiungere il nostro obiettivo – proseguono – per consentirci di vivere al meglio le nostre esperienze”. advertisement “Il gruppo scout Carbonia 1 – si legge – da più di cinquant’anni opera nella città di Carbonia aiutando tanti ragazzi a vivere esperienze educative, di socializzazione e di servizio”. Intanto sono stati donati più di mille euro. La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/le-tende-nostra-casa GoFundMe

GoFundMe è la più grande piattaforma di raccolta fondi del mondo: mette in contatto persone e cause che hanno bisogno di supporto con coloro i quali sono in grado di aiutare. La missione di GoFundMe è ispirare speranza e cambiare la vita di qualcun altro attraverso il dono.

Lanciata nel 2010

Raccolti oltre 10 miliardi di dollari grazie a più di 150 milioni di donazioni

La piattaforma è disponibile in 19 Stati del mondo