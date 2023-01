Capodanno Olbia: grande successo per il concerto di Emma.

Molo Brin: pienone per il concerto di Emma

Tutto pieno per il concerto di Emma al Molo Brin di Olbia.

Apertura alle 21.30 a cura di Hu, tastierista della cantante salentina, nonché membro del duo con Highsnob dello scorso Sanremo.

Alle 22.30 arriva lei, “la dominatrice” (si definisce scherzosamente così) che infiamma i cittadini olbiesi e non. Molti, infatti, i turisti venuti da tutta la Sardegna e il resto dell’Italia; le strutture alberghiere erano sold out!

La scaletta del concerto ha visto susseguirsi tante hit, tra cui Calore – il suo primo successo – ma anche Amami e Dimentico Tutto.

Poi, le sue perle sanremesi: Non è l’inferno e Ogni volta è così. Infine, non sono mancate le ultime produzioni, tra cui Luci Blu e Sbagliata Ascendente Leone, che è anche il titolo del suo documentario su Amazon Prime.

Le sorprese: la call in diretta ed il coro

Il concerto è stato ricco di sorprese: all’inizio, la videochiamata in diretta alla mamma Maria che ha fatto gli auguri di un buon 2023 a tutti.

Verso la fine, invece, Emma ha scelto tre persone in maniera casuale dal pubblico e le ha fatte salire sul palco, per cantare insieme Amami.

Elogio alle tradizioni della Sardegna ed ai suoi prodotti tipici; infine, countdown con il sindaco ed il vice sindaco, saluto agli assessori ed all’amministrazione di Olbia.

Sul termine i fuochi d’artificio, che però non sono stati pienamente visibili a causa della nebbia e dell’umidità.