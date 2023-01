Capodanno da “mille e una notte” al Pineta, con Morgan, Onestini e Tommy Vee

File ai botteghini ieri sera alla disco-luxury di Milano Marittima per l’ultimo party dell’anno. Amadori: “Progetti ambiziosi e nuove tendenze: sarà un 2023 indimenticabile”

Gian Marco Onestini in outfit total-black, Marco Castoldi, in arte “Morgan”, nelle vesti di “mattatore” e, alla consolle, la musica esplosiva di Tommy Vee. E’ stato, come da tradizione, un Capodanno da “mille e una notte” al Pineta di Milano Marittima in edizione “sold out” per l’ultimo party dell’anno (file ai botteghini fino a notte fonda).

Le luci nella disco-luxury di Milano Marittima si sono accese attorno alle 21.30 con la cena “regale” ed il sound melodico-pop dei primi disc-jokey. Poi il count-down fino a mezzanotte e il ciak della grande festa con il rito del brindisi collettivo e Morgan “one man show”.

“Questa indimenticabile festa di Capodanno – ha spiegato il patron Marco Amadori – segna l’inizio di una nuova era per il Pineta che, per il 2023, ha in serbo progetti sempre più ambiziosi. Siamo, da sempre, uno dei punti di riferimento del divertimento ‘made in Italy’ e, nel futuro, continueremo ad investire e a crescere per consolidare la nostra immagine e continuare ad essere non un semplice locale di tendenza, ma il locale che crea tendenze”.

Foto Leonardo Pallareti