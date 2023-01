Camera di Commercio Sassari: conferenza sulla finanziabilità del digitale, 26 Gennaio 2023 ore 09:30.

La conferenza: obiettivi

Con il supporto di relatori qualificati si intende rispondere alla domanda: quali sono gli attori, gli strumenti, le opportunità per introdurre la digitalizzazione nella propria attività aziendale?

La giornata si articola su due livelli.

In un primo momento (moderato dalla giornalista Luciana Maci), gli esperti (docenti e tecnici) presenteranno le soluzioni messe a disposizione dagli investitori privati.

Si spazierà dalla “finanza alternativa” (crowdfunding, fintech) alle opportunità di finanziamento tramite credito.

Il tutto, attraverso esempi pratici, declinati anche per le micro e piccole realtà produttive.

Il programma dei dettagli

I lavori saranno introdotti da Stefano Visconti, Presidente della Camera di commercio di Sassari. Insieme a lui, anche Gavino Mariotti, Rettore dell’Università degli Studi di Sassari.

Ecco il programma nei dettagli:

Tavola Rotonda 10:20 – 12:30:

– Dall’idea all’impresa: le startup dalla nascita alla crescita. Docente: Donatello Aspromonte, Startup strategy, UniMarconi.

– Come finanziare l’innovazione: gli strumenti nel campo della finanza alternativa. Conduce Pietro Alù, Project Manager di Innexta

– La finanza agevolata nei percorsi di innovazione. Conduce Luca Onnis COO – Warrant Hub

– Fondi europei e strumenti finanziari innovativi: il ruolo della banca del territorio | Giuseppe Cuccurese Direttore Generale – Banco di Sardegna

– Il Fintech per le PMI | Roberto Nicastro Presidente e CoFounder – Banca AideXa

Seguiranno tre Workshop in sessioni parallele. Momenti di approfondimento per un confronto e scambio di esperienze tra i partecipanti guidate dal relatore che fornirà suggerimenti operativi rispetto ai temi proposti nella mattinata e alle principali problematiche emerse.

Le sale che ospiteranno gli eventi

SALA 1 – “Come orientarsi nel sistema dei finanziamenti pubblici: strumenti e modalità di approccio” – Luca Onnis

Cosa si deve fare per accedere ad un finanziamento, dimostrazioni di utilizzo della banca dati per lo scouting dei bandi, presentazioni di casi pratici e possibili incentivi cumulativi.

SALA 2 – “Servizi digitali per il Fintech” – Pietro Alù

Presentazione degli strumenti digitali per l’analisi della situazione economico-finanziaria e l’individuazione degli strumenti di finanza alternativa più idonei per le PMI

SALA 3 – “La startup passo dopo passo” – Donatello Aspromonte

Tecniche, strumenti e competenze per avviare e gestire una startup: aspetti operativi, procedurali e finanziari.

