Calciomercato Cagliari: ecco chi ha le valigie in mano

Calciomercato Cagliari. Non ci saranno solo ancora 1-2 innesti, ma anche delle partenze

È arrivato Paulo Azzi dal Modena, mentre Gaston Pereiro è finito al Nacional di Montevideo. Anche il laterale sinistro Franco Carboni è stato ceduto: destinazione Monza.

Ma non è tutto. Nereo Bonato sta cercando di mettere a segno qualche cessione.

La prima porta al nome del centrocampista Nicolas Viola. Il regista dal piede mancino è sempre più vicino alla sua nuova squadra.

Per lui si tratterebbe di un ritorno. Lo vuole infatti la Reggina di Filippo Inzaghi. Queste ore saranno, salvo sorprese, decisive per chiudere l’operazione.

Il ragazzo con il nuovo mister Claudio Ranieri, non è sceso in campo.

Il tecnico romano lo ha messo da parte. Probabilmente non ha fiducia in Viola. O, come forse più probabile, lo ha individuato come pedina sacrificabile.

Tramite la sua cessione infatti, sarà possibile chiudere l’acquisto di un altro centrocampista. In mezzo al campo serve ancora far crescere la qualità.

Viera e Hongla, i nomi che potrebbero di fatto chiudere il cerchio.

Il doriano essendo vicino alla scadenza contrattuale, potrebbe avere maggiori chance di essere ceduto.

Bonato lo sta monitorando con grande attenzione. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’attacco decisivo, per portarlo in rossoblu.