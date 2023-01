Cagliari: Ufficio Passaporti. Apertura straordinaria degli sportelli aperti al pubblico.

L’ “open day” dell’Ufficio Passaporti di Cagliari

Per far fronte alla considerevole richiesta di passaporti, ci sarà un open day domenica 5 febbraio dalle ore 10 alle ore 18. Dunque, la Questura di Cagliari osserverà, in via straordinaria, un turno continuativo di apertura al pubblico.

Il tutto, per consentire l’acquisizione delle istanze dei passaporti degli utenti privi di appuntamento. Ma anche, di quegli utenti che necessitano di ottenere il titolo di espatrio prima dell’appuntamento disponibile (anche se già ottenuto on-line).

Solo per la predetta giornata, pertanto, l’accesso sarà libero e l’eventuale fila seguirà l’ordine cronologico di arrivo.

Il passaporto, si ricorda, è un documento sia di viaggio che di riconoscimento ed è necessario per accedere a tutti i Paesi fuori dall’UE.

Solo per citare qualche dato, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, la Questura ha registrato un’impennata di richieste senza precedenti. Si parla del +30% rispetto al periodo pre-Covid. Inevitabilmente, c’è una voglia di tornare a viaggiare dopo il «liberi tutti» post pandemia. Anche l’entrata in vigore della Brexit impone il documento di viaggio; infatti, prima bastava la carta d’identità per recarsi nel Regno Unito.

