Cagliari – Debutto vincente di Ranieri. Pavo e Azzi stendono il Como alla Domus

CAGLIARI – Si riparte. Il girone di ritorno del Cagliari – con il debutto del neo tecnico Claudio Ranieri – ricomincia dalla vittoria contro il Como, schiantato con un secco 2 – 0 (con le reti di Pavoletti e Paulo Azzi alla Unipol Domus. Un successo che regala ai sardi un balzo in avanti in classifica, con il rietro a pieno titolo nella zona delle primissime (sesta posizione, a quattro punti dal podio). Sarà l’inizio di una risalita o solo un’affermazione illusoria? E’ l’interrogativo che si aggira attorno alla conquista dei tre punti da parte degli isolani. I padroni di casa si schierano con il 3 – 5 – 2 con Radunovic tra i pali, Altare, Dossena e Capradossi sulla linea difensiva, Zappa, Nàndez, Makoumbou, Kourfalidis e Azzi a centrocampo e il duo Lapadula – Pavoletti nella linea avanzata. Tra i lariani di Longo spiccano le presenze di Arrigoni, Bellemo e l’ex Cerri. Applausi e commozione all’ingresso del campo per il mister Ranieri. Poi il fischio d’inizio. Ed è subito un Cagliari da battaglia. Cerri spaventa Radunovic al 13′, con la pronta respinta dell’estremo difensore. Pochi giri di lancetta: Lapadula insacca, ma la gioia è spezzata dal fischio di Meraviglia per un fallo di Pavoletti. Ed è proprio l’attaccante livornese, al 16′, a trovare la via della rete con un destro acrobatico su cross di Zappa. I rossoblù poi controllano il match sino al fischio conclusivo della prima frazione. La ripresa si apre subito con il raddoppio isolano: il debuttante Paulo Azzi inventa un tiro cross imprendibile per Ghidotti. Si festeggia alla Unipol. Il Como non ci sta. Cerri grazia Radunovic dopo un errore di Kourfalidis. Nei minuti di recupero ancora il portiere isolano respinge un tiro insidioso di Gabrielloni. Il trainer Ranieri tiene i piedi ben piantati per terra: “Siamo tornati in zona play off? Adesso ci mettiamo l’elmetto, pensiamo all’obiettivo a lungo termine non a dove siamo adesso”. Tradotto: inutile guardare la classifica adesso. Meglio pedalare. E lavorare sodo. Per adesso il primo successo. “Era importante vincere oggi – riprende il tecnico di Testaccio – Con il cambio di allenatore c’è un surplus di entusiasmo e tutti si vogliono mettere in mostra. Il Cagliari era partito per vincere il campionato e le cose non stavano andando come previsto. Le squadre che retrocedono trovano delle difficoltà e devono adattarsi alla categoria. Ho detto ai ragazzi di giocare fino alla fine, anche commettendo degli errori. Vincere può aiutare a fare sempre meglio. Sono moderatamente soddisfatto”. La coppia Pavo – Lapa? “Ho parlato con entrambi, dicendo che vorrei utilizzarli insieme, perché con due bocche da fuoco così non si può non usarle”. Ora il Cagliari è atteso sabato prossimo sul difficile campo del Cittadella, con l’obiettivo di dare continuità alla striscia positiva.

Luciano Pirroni

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Nàndez, Makoumbou, Kourfalidis (dal 26′ st Lella), Azzi (dal 32′ st Barreca); Lapadula, Pavoletti (dal 42′ st Luvumbo). All. Claudio Ranieri

Como (3-4-1-2): Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali (dal 26′ st Gabrielloni), Arrigoni (dal 26′ st Parigini), Bellemo, Ioannou (dal 32′ st Faragò); Blanco (dal 9′ st Ambrosino); Cerri (dal 26′ st Fabregas), Mancuso. All. Moreno Longo

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Reti: 16′ pt Pavoletti. Nella ripresa al 4′ Azzi