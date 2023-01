Cagliari-Como: si riparte con grande entusiasmo

Domani pomeriggio si riparte con Cagliari-Como. All’andata in casa dei lariani terminò con il punteggio di 1-1, grazie ad un gol in extremis messo a segno da Gaston Pereiro

Sulla panchina del Cagliari, dopo oltre 30 anni, siederà ancora una volta mister Claudio Ranieri. Un tecnico molto preparato e garanzia di risultato.

Ciò non significa nulla, per ottenere i risultati sperati e raggiungere l’obiettivo, sarà importante cavalcare l’onda dell’entusiasmo, e seguire i dettami tecnici e tattici del tecnico romano.

Nulla è scontato o dovuto, bisognerà lavorare bene e molto, per recuperare ciò che si è perso per strada nel disastroso girone di andata.

Il mister sarà certamente un punto focale da cui ripartire, ma sarà comunque importante la voglia di riscatto dei ragazzi.

Domani per Cagliari-Como, davanti la coppia Pavoletti-Lapadula avrà il compito di prendere per mano la squadra, traducendo in gol, il gioco dei compagni.

La difesa avrà l’arduo compito di non subire reti. Una questione che in questa stagione finora, ha rappresentato un vero e proprio tallone d’Achille.

Per questo motivo sarà fondamentale registrare il reparto arretrato, partendo dalla linea mediana.

Questa infatti dovrà fare da schermo, per fare da filtro ed evitare che la retroguardia vada in apnea.

Domani sarà il primo esame…..